Reggio, Ausonia Fest ridà vita alla Villa Comunale: attesi giovani da Calabria e Sicilia

Reggio Calabria si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate 2025. Il 21 giugno, nella suggestiva cornice della Villa Comunale Umberto I, debutta l’Ausonia Fest, una giornata interamente dedicata a musica, arte, creatività e convivialità, firmata Socio Crew con il supporto di Wish Eventi.

Dalle 10:30 alle 20:30, la villa si trasformerà in un crocevia di energie, suoni e visioni, con live set, stand di artigianato locale, un mercatino delle pulci, cibo di qualità e un’atmosfera pensata per coinvolgere tutte le generazioni.

Tra musica e memoria, il cuore batte a ritmo house

“Vogliamo ridare vita a un luogo simbolico della città – raccontano gli organizzatori Giacomo Scopelliti e Luigi Morabito, fondatori di Socio Crew. Venivamo da piccoli alla villa con i nonni. Oggi vogliamo riportarci i giovani, renderla di nuovo un punto di riferimento per la comunità”.

Il palco dell’Ausonia Fest ospiterà un ponte musicale tra Reggio Calabria e Messina, con la partecipazione dei ragazzi di Dose120 e con un’ospite d’eccezione: la DJ cilena Paula Tape, tra le protagoniste delle consolle dei più importanti festival internazionali.

Un viaggio sonoro nel mondo della musica elettronica, house e contemporanea, pensato per raccontare, attraverso la cultura musicale, un’identità che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Sul palco della Villa Comunale si alterneranno, quindi, artisti locali e non.

Orgoglio calabrese, visione internazionale

“Reggio non ha nulla da invidiare a nessuna città del mondo – sottolinea Luigi. Abbiamo il mare, il sole, il buon cibo. È qui che vogliamo investire e lavorare”.

Socio Crew non è solo un progetto musicale locale. È una visione che parte da Reggio per valicare i confini nazionali, con esperienze a Milano, New York e Ibiza, ma con il desiderio di tornare a casa e costruire qui nuove opportunità.

“Creare qualcosa in città è la cosa più bella – aggiunge Giacomo. Con Ausonia vogliamo portare giovani, promuovere un nuovo tipo di turismo, culturale e identitario. Far venire un po’ di nostalgia e orgoglio anche in chi vive o lavora fuori”.

Una giornata da vivere insieme

Musica, ma non solo. Ausonia Fest sarà anche artigianato handmade, collezionismo, proposte vintage, street food e sapori da scoprire. Uno spazio inclusivo, accessibile, dove si incontrano culture, gusti e stili diversi, in una villa che torna a vivere nel cuore di Reggio Calabria.

Villa Comunale Umberto I – Reggio Calabria

Sabato 21 giugno 2025, ore 10:30 – 20:30

Per info e biglietti vista il sito: https://www.ausoniafest.com/

Instagram: @ausoniafest

Email: ausoniafest@gmail.com

Tel: 3465743984