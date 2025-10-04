Reggio, ‘La Casa del caffè’: qualità artigianale e nuove promo. L’orsacchiotto di Nicole pronto a stupire
Scopri La Casa del Caffè a Reggio Calabria: capsule e cialde artigianali, nuove bevande compatibili Dolce Gusto e promozioni a premi. Due punti vendita in città
04 Ottobre 2025 - 09:45 | di Redazione
A Reggio Calabria il caffè ha una vera e propria ‘casa’. Anzi due.
‘La Casa del Caffè’, negozio specializzato nella vendita di cialde e capsule originali e compatibili con i migliori marchi sul mercato è presente in riva allo Stretto con due punti vendita:
- Vico Ciccarello 18, di fronte alla Scuola Allievi Carabinieri
- via Caprera 13 angolo via San Francesco da Paola 104.
Packaging unico e riconoscibile
Il packaging del caffè è caratterizzato dal simpatico orsacchiotto, fortemente voluto da Nicole, bimba di 5 anni, figlia della titolare Caterina Praticò. Un simbolo che rende il prodotto facilmente riconoscibile e apprezzato dai clienti.
La miscela artigianale “Cremosa”
Il marchio registrato Espresso ‘La Casa del Caffè’ offre un prodotto totalmente artigianale, tostato e macinato al momento dell’ordine. La miscela Cremosa unisce arabica e robusta di alta qualità per un caffè corposo e deciso, ma allo stesso tempo morbido e sincero, senza retrogusto di bruciato.
Le cialde e capsule compatibili Lavazza A Modo Mio e Dolce Gusto sono confezionate singolarmente per garantire freschezza e aroma.
Le nuove bevande in capsule compatibili Dolce Gusto
La Casa del Caffè ha ampliato la sua offerta con una nuova linea di bevande calde: ginseng dolce o amaro, cappuccino, nocciolino, cioccolata rosher, tè al limone senza zucchero, camomilla e camomilla con melatonina.
‘La Casa del caffè’: le promo
Promozione attiva: 3 confezioni (45 capsule anche miste) a soli €11,50 (0,25 cent a capsula). Disponibili anche i kit degustazione con miscele e bevande miste.
Le promozioni a premi
Oltre alle offerte, La Casa del Caffè premia i suoi clienti con una speciale iniziativa. All’interno dei bancali è possibile trovare un tagliando vincente che dà diritto a un premio immediato:
- Bancale compatibili Dolce Gusto → scopa elettrica senza filo
- Bancale cialde filtro carta → friggitrice ad aria
- Bancale compatibili Lavazza A Modo Mio → frullatore Philips
Qualità e tradizione a Reggio Calabria
Con due punti vendita, una miscela artigianale esclusiva e una gamma completa di capsule, cialde e bevande, La Casa del Caffè è oggi una certezza per chi ama il vero caffè. Tradizione, freschezza e passione: gli ingredienti che rendono speciale ogni tazza.
Maggiori informazioni
Rimani sempre aggiornato, metti like e segui le pagine Facebook e Instagram, oppure telefona al numero 3454574673.