A Gioiosa Marea tutto pronto per Miss Mondo Calabria e Sicilia 2018: 40 candidate, ospiti come Luca Abete e Jeffrey Jey e finale il 20 maggio

C’è grande attesa per l’elezione di Miss Mondo di Calabria e Sicilia 2018, la kermesse che, per il quarto anno viene ospitata nella provincia messinese del Comune di Gioiosa Marea.

Con la fervida volontà del vicesindaco Giovanni Princiotta è già partita la macchina organizzativa per la Delfino Blu e per gli agenti interregionali Mario Vitolo e Valeria Pellegrino.

Sono ben 40 le candidate al titolo, già selezionate nelle varie finali provinciali delle due regioni, che arriveranno a Gioiosa Marea dal 18 maggio, con l’accoglienza del Caposkino Park Hotel che ospiterà tutte le finaliste e l’organizzazione, insieme agli ospiti della kermesse.

A presentare l’evento il duo comico Matranga e Minafò, ideatori e conduttori del famoso Sicilia Cabaret il format televisivo e teatrale che, per una intera stagione in onda su Antenna Sicilia, ha registrato successo di pubblico e ascolti e che ha visto la partecipazione anche di alcune modelle aspiranti Miss Mondo.

Il cast artistico e gli ospiti

A completare il cast artistico scelto dal direttore artistico Mario Vitolo anche Luca Abete affezionato ospite della Delfino Blu e di Miss Mondo Italia per la partnership di “Non ci ferma nessuno” la conferenza- spettacolo che fa tappa durante l’anno negli atenei italiani, motivando i giovani a credere sempre nei propri sogni. Ospite d’eccezione anche, Jeffrey Jey, il cantante degli Eiffel 65 che presenterà il suo nuovo singolo “Lega” che ha visto la partecipazione, nel video ufficiale, della bella Conny Notarstefano Miss Mondo Italia 2017 .

A raggiungere il palco di Gioiosa Marea anche Martina Arsì, siracusana, Miss Mondo Talent 2017 e medaglia d’oro all’International Cup di “Twirling” nel 2017 in Croazia, a dimostrazione del fatto che il titolo di Miss Mondo guarda anche al talento e alla bravura delle Miss e non solo alla loro bellezza.

Dalla Calabria non poteva mancare la finalista a Miss World del 2016, Giada Tropea Miss Mondo Italia 2016, adesso modella e fotomodella che da Lamezia Terme, tornerà dopo due anni nel parterre gioiosano dell’arena Canapè.

La kermesse e le parole di Valeria Pellegrino

Miss Mondo è una kermesse che punta alla scoperta dei giovani talenti regionali e non poteva, pertanto mancare, Giuseppe Colla, cantante pop lirico, che farà ascoltare al pubblico la meraviglia delle sue note.

«C’è un entusiasmo crescente che nasce dalle numerose soddisfazioni di questi anni, nei quali abbiamo ottenuto titoli nazionali dalla finale di Gallipoli, che hanno dato lustro alle due regioni che rappresentiamo – commenta Valeria Pellegrino. Non solo per le qualità estetiche delle Miss – aggiunge- ma per l’impegno e sulla preparazione personale spesa per garantire loro un futuro di professioniste in ogni ambito. Noi raccontiamo la bellezza in tutte le sue versioni: gioventù, talento, arte, paesaggi, imprese e territori tra i più belli d’Italia – conclude- nell’ottica di un marketing territoriale che questo prestigioso concorso ci induce a creare sia con la costante visibilità che diamo alle location che ospitano gli eventi di Miss mondo e sia ai partner che sponsorizzano aziende serie e di prestigio come quelle che sono già presenti per questa kermesse».

L’appuntamento per tutti è, dunque, il 20 Maggio alle ore 20.30 presso l’arena Canapè per decretare il titolo di Miss Mondo Calabria e Sicilia, ma anche per conoscere i nomi delle altre finaliste che sbarcheranno a Gallipoli per la preselezione del 29 maggio. Step, quest’ultimo, necessario per accedere alla finale del 10 giugno al Teatro Italia della cittadina pugliese, per quell’occasione, sul palco, il noto Stefano De Martino, molto seguito dalla giovanissime, proclamerà la vincitrice di Miss Mondo Italia 2018.