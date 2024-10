Tutto pronto per l’ottavo evento di Softair. Il programma

Armed U.S. Marine

Sarà l’8° Evento di Softair organizzato dai S.A.G. – R.C. e si svolgerà domenica 01/09/2019 a “Baglia” (una località nei pressi di Gambarie), campo in concessione all’ASD S.A.G. – R.C., che per l’occasione si trasformerà in un campo di “guerra” con postazioni da difendere ed attaccare.

Prenderanno parte al gioco circa 60 “softgunner”, affrontandosi nella tipologia di “Cattura la Bandiera”. Ogni Team partecipante dividerà la propria squadra in Attaccanti e Difensori, dovendo quindi andare a conquistare le bandiere rivali scovando gli obiettivi nemici (tramite l’utilizzo di coordinate GPS) e nel contempo difendere la propria bandiera dagli assalitori. Il tutto entro 6 ore di tempo dal via, previsto alle 08:00. Finite le 6 ore a disposizione si procederà al conteggio dei punti che servirà a stilare la classifica finale. La manifestazione finirà intorno alle ore 16 con le foto di rito e la premiazione dei Team partecipanti.

Cronoprogramma dell’Evento:

SABATO 31/08/2019:

– ore: 08:00 Raduno Team S.A.G. e partenza verso l’AsproPark, che per l’occasione diventerà il Quartier Generale.

– ore: 10:00 Sistemazione del Campo con montaggio tende per la notte.

– ore: 13:00 Pausa Pranzo

– ore: 16:00 Preparazione obiettivi in tutta l’area di gioco

– ore: 19:00 Briefing serale

– ore: 21:00 Cena

– ore: 23:00 Rientro al Campo Base e pernottamento

DOMENICA 01/07/2019

– ore: 06:00 Sveglia

– ore: 06:30 Arrivo e Raduno di tutti i Team

– ore: 07:00 Briefing Generale

– ore: 08:00 Start

– ore: 14:00 Fine

– ore: 16:00 Premiazione e Foto di rito