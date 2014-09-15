Proseguono i lavori di ammodernamento del PalaBotteghelle

La Vis Reggio Calabria, in accordo con il Comune, sta procedendo in questi giorni a smontare la tribuna lato ovest del PalaBotteghelle. Il provvedimento si è reso necessario in quanto la società reggina, concessionaria dell’impianto, aveva richiesto un parere preventivo sull’utilizzo delle tribune ai tecnici del Coni. Il parere fornito dai professionisti del massimo ente di promozione sportiva ha certificato la mancanza dei requisiti di visibilità del campo di gioco (il cd “cono di visibilità), sancendo di fatto l’inibizione della tribuna lato ovest, costruita nel lontano 1983. Ragion per cui la Vis, al fine di non lasciare uno spazio totalmente inutilizzabile, ha optato per l’eliminazione della struttura metallica collocata alle spalle delle panchine.

Nell’area interessata sorgeranno un parterre amovibile, dotato di poltroncine, e un’area dedicata alla stampa. È da giugno dello scorso anno, da quando cioè sono state materialmente consegnate le chiavi dell’impianto, che la Vis opera sul palazzetto con una serie di lavori finalizzati a renderlo più sicuro ed accogliente. La bonifica interna ed esterna, la realizzazione dell’impianto antincendio, di quello elettrico, degli accessi esterni, delle vie di fuga e dell’accesso alle tribune, l’ottemperanza delle normative igienico/sanitarie e l’esecuzione dei controlli statici, dei rilievi geologici e della messa a terra sono solo alcuni degli interventi effettuati nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza.