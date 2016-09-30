Prossimi al sold out per il concerto di Cammariere,Gino Paoli e Rea

A due mesi esatti dall’evento, già venduti metà dei biglietti disponibili per lo straordinario concerto di Sergio Cammariere, Gino Paoli e Danilo Rea, eccezionalmente insieme il prossimo 18 novembre alle ore 21.00 al Teatro Rendano di Cosenza, unico in Calabria. Il super trio sarà accompagnato da Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, Daniele Tittarelli, sax.

Il super trio e la scaletta del concerto

Eccezionale la scaletta del concerto. Oltre ai tanti successi firmati dai vari artisti, sarà anche presentato il nuovo album di Sergio Cammariere in uscita ai primi di novembre, che comprenderà un brano scritto da Gino Paoli ed inciso insieme, un duetto destinato a rimanere tra le pagine più belle della storia della musica d’autore italiana.

L’evento fa parte della trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la prestigiosa rassegna del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro degli Eventi regionali Storicizzati, e del Comune di Cosenza.

“È un evento imperdibile!

“, ha dichiarato Ruggero Pegna, direttore artistico e organizzatore della rassegna. “Un’altra gemma di un’edizione di Fatti di Musica che continua a festeggiare il trentennale con live unici e straordinari.

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La prevendita continua presso “Inprimafila”, in via Marconi a Cosenza (tel. 0984795699) e in tutti i punti Ticketone, online ai siti www.ticketone.it e www.inprimafila.net. Tutte le informazioni su “Fatti di Musica Radio Juke Box 2016” sono reperibili al numero telefonico della segreteria organizzativa 0968441888 e al sito web www.ruggeropegna.it.

Prezzi dei biglietti per il Teatro Rendano

*Prezzi dei biglietti, compreso diritti di prevendita: Poltronissima (da fila 1 a fila 9): euro 66.50, Poltrona (da fila 10 a fila 15) e palchi 1° ordine: euro 57,50; Palchi 2° ordine: euro 48,50; Loggione: euro 34,50.