La Viola Reggio Calabria affronterà la trasferta, dal sapore antico, di Siena, concentrata e determinata come sempre. Ci attende una squadra domenica alle 18:00 al “Pala Estra” attrezzata in ogni ruolo con giocatori di spessore che ha totalizzato 22 punti durante questo campionato. I ragazzi di coach Mecacci vogliono allontanarsi dalla bassa classifica.

Scopriamo le caratteristiche del prossimo avversario ringraziando il sito ufficiale della Mens Sana Basket 1871:

Marko Simonovic, pivot montenegrino di 212 cm

Marco Simonovic, nato il 15 Ottobre 1999 a Kolasin (Montenegro), Marko Simonovic è un pivot di 212 cm. Muove i primi passi sul parquet nella sua città natale poi dopo un periodo di prova con il KK Buducnost Podgorica, tre anni fa approda a Moncalieri. Simonovic ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili montenegrine, dall’Under 16 fino all’Under 20. Lo scorso anno ha vinto con la PMS anche lo Cholet Mondial Basketball, aggiudicandosi il titolo di MVP del torneo e il premio di “Giocatore più completo”. Sempre nel 2016, con la nazionale del Montenegro ha vinto l’Europeo B Under 18 a Skopjie, in Macedonia: Simonovic è stato il grande protagonista della vittoria sull’Ucraina nella finalissima, con 13 punti (100% al tiro complessivo) e 7 rimbalzi. Quest’anno ha vinto lo scudetto Under 20 Eccellenza con la maglia della PMS Moncalieri. Nella sua ultima stagione ha collezionato 446 punti (13.5 di media a partita) in 33 partite con un massimo di 29 punti, mettendosi in luce anche tra i senior. Il suo sogno è giocare in serie A1 e in Eurolega. Il suo idolo cestistico è Vlado Scepanovic, guardia montenegrina che in carriera ha giocato tra le altre con Efes Instanbul, Fortitudo Bologna, Panathinaikos.

Daniele Sandri, Guardia/ala di 197 cm per 90kg, è nato a Milano il 19 novembre 1990. Cresciuto nelle giovanili della Benetton Basket Treviso, con cui ha vinto due scudetti di categoria nel 2007 e nel 2009, debutta con i veneti in serie A nella stagione 2005/2006. La consacrazione sul parquet avviene l’8 aprile 2009 contro Roma al Palaverde: chiamato a sostituire l’infortunato Domen Lorbek, gioca la prima partita da titolare e realizza 10 punti (con 4/5 al tiro), 4 rimbalzi e 10 di valutazione in 21 minuti di gioco. Chiude la stagione con 9.4 minuti di media in 5 partite e 3.2 punti a partita. Nella stagione 2010-2011 si trasferisce alla Nobili SBS Castelletto, chiudendo l’anno oltre la doppia cifra in punti segnati di media (377 punti totali). Nell’estate 2011 torna a far parte del roster della Benetton Treviso, poi nel 2012 passa alla PMS Torino, dove centra la promozione in LegaDue Gold con 41 presenze e 283 punti. Tornato in serie A con la Virtus Roma (24 partite totali e presenze anche in Eurocup), dopo la decisione del club di auto-retrocedere in serie A2 si trasferisce a Casalpusterlengo (8.5 punti di media in 28 gare). La stagione 2016/2017 è quella del ritorno alla Virtus Roma, con cui disputa 30 partite (media realizzativa di 10.5 punti e top stagionale di 25 punti contro Latina). Nello scorso campionato ha affrontato due volte la Mens Sana realizzando 12 e 11 punti. In carriera Sandri ha fatto parte delle Nazionali giovanili, nel 2006 (Italia Under 16), nel 2008 (Italia Under 18) e nel 2009 (quarto posto a Rodi nell’Europeo di categoria Under 20). Ha vinto una Coppa Italia con Treviso nel 2007 e il campionato di Divisione Nazionale A con Torino.

Federico Lestini, ala di 203 cm nato a Pescara

Federico Lestini, Ala di 203 cm per 101 kg, è nato a Pescara il 18 febbraio 1983. Cresce nelle giovanili della Viola Reggio Calabria con cui debutta in serie A1 nella stagione 2000/2001. Dopo un anno in prestito a Patti (B1) si affaccia sul palcoscenico della Legadue e gioca con le maglie di Fabriano, Sassari, Ferrara e Reggio Calabria (30 presenze e 287 punti nella stagione 2006/2007). Assapora di nuovo la massima serie l’anno successivo con la Virtus Bologna, prima di essere girato in prestito a Cantù. Rientrato alla base, scende di nuovo in Legadue a Brindisi, sempre in prestito. Nel gennaio 2010 approda a Forlì (Serie A dilettanti) dove si mette in luce nella Final Four di coppa Italia di A Dilettanti: 20 punti in semifinale e 25 in finale. Con i romagnoli conquista anche i playoff ma la rottura del crociato nel match contro Treviglio lo costringe a diversi mesi di stop. Al rientro, dopo una breve parentesi in prestito a Rieti, torna di nuovo a Forlì e poi si trasferisce nella sua città natale. A Pescara vince il campionato di serie C che gli vale una nuova chiamata in A2 Silver a Scafati. Chiude la stagione con il 63% da due e passa a Ferrara con cui disputa il campionato di serie A2 Est 2015/2016 (6.5 punti di media con il 46% da 3). Nelle ultime due annate ha indossato la maglia della Bawer Matera, prima in serie A2 e poi in B (13.6 punti di media e il 37% dalla lunga distanza).

Lorenzo Saccaggi, nato a Massa il 30 agosto 1992, ha debuttato in Legadue con la maglia di Pistoia a soli 17 anni. Resta nella città toscana fino alla stagione 2012/2013 rivelandosi uno dei protagonisti della promozione in Serie A, con 33 presenze all’attivo. Nell’estate 2012 veste la maglia della Nazionale agli Europei Under 20. Nella stagione 2013/2014 passa alla Fulgor Libertas Forlì (A2), dove viene confermato anche per quella successiva. A causa dei problemi societari del club, però, conclude la stagione 2014/2015 tra le file dell’Assigeco Casalpusterlengo. Nell’estate del 2015 viene acquistato dalla Scaligera Basket Verona con cui raggiunge i playoffs. È alla sua seconda stagione in biancoverde e quest’anno è stato nominato come Capitano della Soundreef Mens Sana.

Devin Ebanks: dai Mountaineers ai Mavericks

Devin Ebanks Nato a New York, nel Queens, il 28 Ottobre 1989 Devin Rondell Ebanks muove i primi passi sul parquet con la maglia della Bishop Loughlin High School collezionando 18 punti, 6 rimbalzi e 1.3 assist di media a partita. Considerato tra i giocatori più promettenti del panorama liceale, Ebanks nel 2008 approda alla West Virginia University.

Con la maglia dei Mountaineers nella prima stagione totalizza 10.5 punti e 7.8 rimbalzi di media a partita con un top di 22 punti contro Syracuse e 18 rimbalzi catturati contro Notre Dame. L’anno successivo aumenta le medie punti (da 10.5 a 12) e rimbalzi (da 7.8 a 8.1) e nell’estate 2010 è scelto come numero 43 al secondo giro del draft dai Los Angeles Lakers.

Girato in D-League ai Bakersfield Jam nel Gennaio 2011 Ebanks viene richiamato dai Lakers per sostituire l’infortunato Matt Barnes. Frenato anch’egli da un infortunio dopo appena un mese a Los Angeles, nella stagione successiva è confermato da Mike Brown, nuovo coach arrivato alla guida dei Lakers. Nel suo primo match partendo dal quintetto contro i Chicago Bulls colleziona 8 punti, 1 rimbalzo e 2 assist. Dopo una breve parentesi con i Los Angeles D-Fenders (squadra di proprietà dei Lakers), sempre in D-League, torna ancora in gialloblu e chiude il suo triennio ai Lakers nel 2013. In totale in NBA gioca 63 gare con 3.6 punti a partita in 11.3 minuti sul parquet e 4 assist di media.

Firma con Dallas nell’autunno 2013 ma resta ai Mavericks solo poche settimane prima di tornare in D-League con i Texas Legends (24 punti di media in 33 partite) e con gli Springfield Armor. Nell’estate 2014, dopo la Summer League, è acquistato dagli israeliani del Bnei Herzliya ma gioca solo tre partite prima di trasferirsi agli Halcones Rojos Veracruz, nella serie A messicana.

Dopo una breve apparizione con i Brujos de Guyama (Porto Rico) nella stagione 2015/2016 è ai Grand Rapids Drive, in D-League: in 48 partite realizza oltre mille punti viaggiando ad una media di 21.8 a partita. Il suo massimo stagionale è di 43 punti. Fino allo scorso 27 Giugno ha giocato nel campionato “Superior Nacional”, la serie A portoricana, con la maglia dell’Atléticos de San Germán. In 20 partite ha realizzato 414 punti (20.7 di media) con il 36% da tre (18/50) e il 59% da due (135/230) oltre a 1.9 assist e 4.2 rimbalzi.

*Foto di Maurizio Polimeni