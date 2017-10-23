Protagonista a Londra per l’Alternative Hair Show, il calabrese Anton Giulio Grande

Lo scorso 15 ottobre, si è svolto l’Alternative Hair Show 2017 come di consueto nel più importante teatro di Londra, il Royal Albert Hall, considerato uno dei teatri più importanti al mondo, di fronte a 5.500 persone, si sono esibiti i più grandi hair stylist del mondo.

Per l’Italia unico rappresentante Carlo Bay, testimonial l’Oreal ha scelto per il suo spettacolo dal tema ‘Utopia‘ il noto stilista italiano di alta moda Anton Giulio Grande, che ha rappresentato una straordinaria performance diretta magistralmente da uno dei più apprezzati e stimati registi italiani Paolo Parri, con quattro super modelle e due modelli vestiti con sontuose mise nude look in rosso e nero, tra pizzi, balze e ricami lussuosi in un’atmosfera che evocava realmente atmosfere utopiche dove gli uomini e le donne anziché fondersi si confondono non solo gli abiti ma anche i ruoli.

In un clima di ambiguità, mistero e sensualità Grande e Carlo Bay incantano la platea di 5.500 persone, con uno spiccato senso estetico tipicamente Made in Italy.

L’associazione AHS che sostiene la ricerca sulle leucemie infantili ,il cui presidente è Tony Rizzo, quest ‘anno grazie allo show ha raccolto la cifra di 284, 646 sterline donate all’associazione Leukemian Research.