Reggio, la comunità di Arghillà in piazza: ‘Il Comune ci ignora, vogliamo risposte’

Il Gruppo Civico "Noi Siamo Arghillà" chiede risposte concrete per la riqualificazione del quartiere

Il Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita”, guidato dalla portavoce Patrizia D’Aguì, è sceso in piazza per denunciare l’abbandono del quartiere Arghillà. La manifestazione, svoltasi a Piazza Italia davanti a Palazzo San Giorgio, ha ribadito la richiesta di interventi concreti per la riqualificazione del territorio e il riconoscimento dei diritti dei residenti.

Le richieste della comunità di Arghillà

Patrizia D’Aguì ha espresso con fermezza la frustrazione dei cittadini:

“Arghillà è il quartiere fantasma di Reggio Calabria. Un quartiere dimenticato, abbandonato al proprio destino da un’amministrazione comunale che in un anno di battaglie ha concesso solo briciole, senza mai dare una risposta concreta alla situazione disastrosa in cui viviamo.”

Le principali problematiche denunciate dai residenti riguardano:

Mancanza di infrastrutture

Assenza di servizi essenziali

Condizioni di sicurezza precarie

Assenza di una pianificazione urbanistica e di riqualificazione

I manifestanti hanno sottolineato come le istituzioni abbiano fornito solo risposte di facciata, senza affrontare i veri problemi del quartiere.

L’appello al sindaco Falcomatà

Secondo il Gruppo Civico, l’amministrazione comunale non ha mai dimostrato una reale volontà politica di risolvere i problemi di Arghillà.

“Abbiamo chiesto in tutti i modi un incontro con il Sindaco Falcomatà, per discutere concretamente del futuro di Arghillà. Non ci ha mai ricevuti. Il messaggio che arriva ai cittadini è un disprezzo silenzioso.”

La protesta ha evidenziato come Arghillà sia stata trascurata per anni, diventando il simbolo del fallimento amministrativo.

Richiesta di incontro con il Prefetto

Durante la manifestazione, il Gruppo Civico “Noi Siamo Arghillà – La Rinascita” ha chiesto un incontro con il Prefetto Clara Vaccaro, per sollecitare un intervento diretto da parte delle autorità governative.

“Le istituzioni devono smettere di girarsi dall’altra parte. Se il Comune continua a ignorarci, ci rivolgeremo a chiunque possa garantire diritti e dignità ai cittadini di Arghillà.”

Una battaglia per la dignità e la riqualificazione del quartiere

La comunità di Arghillà chiede un piano serio di riqualificazione e un impegno concreto da parte delle istituzioni.