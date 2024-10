Clacson impazziti alla Cittadella, continuano le azioni di protesta per il caos Sanità

Decine le auto davanti la sede della Regione Calabria per protestare sul caos sanità in Calabria. La gente chiede le dimissioni del presidente f.f. Nino Spirlì e della giunta regionale.

“E’ una Calabria in ginocchio purtroppo. Oggi si festeggia l’arrivo degli ospedali da campo, ben vengano ma bisogna intervenire sulle strutture. La Sanità calabrese è un disastro e la gente sta morendo. Via tutti questi dirigenti che stanno portando la gente in piazza. Devono andare via tutti”.