‘Protocollo Salute’: torna l’attraversamento agevolato per i pendolari dello Stretto

La Città Metropolitana di Reggio Calabria annuncia la riattivazione del “Protocollo Salute”, il servizio a tariffa agevolata per l’attraversamento dello Stretto.

Il servizio sarà nuovamente operativo a partire da lunedì 27 ottobre, con partenze dalla banchina di Reggio Calabria.

Leggi anche

Riprende il servizio a sostegno dei cittadini

La sospensione temporanea del servizio, precedentemente comunicata, si conclude grazie all’impegno e alla rapida risoluzione delle problematiche tecniche e logistiche che ne avevano causato l’interruzione.

Il “Protocollo Salute” rappresenta un servizio essenziale e di grande importanza sociale per la comunità locale e per i numerosi pendolari che, per motivi sanitari, necessitano di spostarsi tra le due sponde dello Stretto usufruendo di tariffe agevolate.

Falcomatà: “Un aiuto concreto per chi ha bisogno di cure”

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha espresso un sentito ringraziamento all’Amministratore Delegato di Bluferries, Ingegner Giuseppe Sciumè, e a tutti i dipendenti della società “per la straordinaria professionalità, la sensibilità dimostrata e la celere collaborazione che hanno permesso di riattivare un protocollo vitale per la salute e la mobilità dei cittadini”.

«Da anni ormai – ha affermato il sindaco metropolitano – portiamo avanti con determinazione questo importante protocollo, grazie alla disponibilità di Bluferries, che ci teniamo a ringraziare, e che va incontro a chi ha la necessità di spostarsi sullo Stretto per motivi sanitari. Tanti cittadini sul nostro territorio, purtroppo, sono costretti ad accedere alle strutture sanitarie siciliane per curarsi. Riteniamo quindi importante che le istituzioni territoriali provino ad affiancare questi pazienti, dando anche un sollievo economico, tentando di alleviare le difficoltà di chi si trova in questa condizione».

«Siamo convinti – ha aggiunto Falcomatà – che le cure mediche siano un diritto universale che andrebbe sempre garantito sul proprio territorio. Se ciò non avviene, anche per inefficienze del sistema sanitario, nonostante il grande lavoro dei nostri medici e degli operatori sanitari, crediamo sia importante dare un sostegno concreto, attraverso questo protocollo, a chi si trova in difficoltà».

Informazioni sul servizio

Si invitano gli utenti interessati a consultare i canali ufficiali per conoscere orari, modalità di accesso e dettagli operativi:

Traghettamento con tariffa agevolata – Protocollo Salute