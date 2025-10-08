Reggio, sospeso per 60 giorni il servizio ‘Protocollo salute’ di Bluferries
Dal 13 ottobre sospeso per 60 giorni il servizio “Protocollo Salute” di Bluferries per "motivi organizzativi". L'avviso della Metro City agli utenti
08 Ottobre 2025 - 16:48 | Comunicato Stampa
La Città Metropolitana di Reggio Calabria informa gli utenti che, a seguito di una comunicazione trasmessa da Bluferries Srl, a partire dal 13 ottobre e a causa di un mutamento organizzativo degli imbarchi per l’attraversamento dello Stretto, sarà temporaneamente sospeso il servizio di traghettamento a tariffa agevolata “Protocollo Salute”, gestito in convenzione con la stessa compagnia di navigazione.
Sospensione temporanea del servizio “Protocollo Salute”
La sospensione del servizio è prevista per i prossimi 60 giorni, ma la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Bluferries hanno già avviato un’interlocuzione per individuare soluzioni tecniche alternative che consentano di riattivare la tariffazione agevolata anche prima del termine previsto.