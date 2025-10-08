Reggio, sospeso per 60 giorni il servizio ‘Protocollo salute’ di Bluferries

La Città Metropolitana di Reggio Calabria informa gli utenti che, a seguito di una comunicazione trasmessa da Bluferries Srl, a partire dal 13 ottobre e a causa di un mutamento organizzativo degli imbarchi per l’attraversamento dello Stretto, sarà temporaneamente sospeso il servizio di traghettamento a tariffa agevolata “Protocollo Salute”, gestito in convenzione con la stessa compagnia di navigazione.

Sospensione temporanea del servizio “Protocollo Salute”

La sospensione del servizio è prevista per i prossimi 60 giorni, ma la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Bluferries hanno già avviato un’interlocuzione per individuare soluzioni tecniche alternative che consentano di riattivare la tariffazione agevolata anche prima del termine previsto.