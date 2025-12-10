‘Prova d’Inchiesta’ nei piccoli comuni del reggino: su La7 il racconto di Pinuccio
Un viaggio nella punta Jonica della Calabria tra bellezza, isolamento e diritti negati
10 Dicembre 2025 - 11:05 | Comunicato
Domani, mercoledì 10 dicembre, in seconda serata su La7 (ore 23.30 circa), andrà in onda una nuova puntata di Prova d’Inchiesta, il programma condotto da Pinuccio (Alessio Giannone). Un racconto inedito e necessario sulla punta Jonica della Calabria, un territorio suggestivo e ferito che comprende i piccoli comuni di Staiti, Bova, Roccaforte del Greco e Roghudi Vecchia.
A pochi chilometri da dove dovrebbe sorgere il Ponte sullo Stretto, Pinuccio e il suo inseparabile compagno di viaggio Sabino intraprendono un percorso fra paesi sospesi tra storia millenaria, spopolamento e servizi essenziali ormai ridotti al minimo. Una realtà lontana dai riflettori, ma centrale per comprendere le contraddizioni di un’Italia che, mentre discute di grandi opere, continua a lasciare porzioni intere di territorio prive delle infrastrutture fondamentali.
Viabilità e sanità sono i temi cardine della puntata: strade impraticabili, collegamenti insufficienti, presidi sanitari inaccessibili o inesistenti. Attraverso testimonianze dirette, interviste ai sindaci e l’ascolto dei cittadini, Prova d’Inchiesta porta in superficie criticità croniche che incidono sulla qualità della vita e sulla tenuta sociale di questi piccoli centri.
Uno sguardo lucido e rispettoso, che non rinuncia alla leggerezza e all’ironia inconfondibili di Pinuccio, ma che nel contempo restituisce la dignità di una comunità costretta a resistere e a reinventarsi ai margini.
Prova d’Inchiesta vi aspetta mercoledì 10 dicembre, alle 23.30 circa su La7.