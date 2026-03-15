La Puliservice in finale di Coppa Calabria: le parole di mister Giglietta e della regista Fiorini

"Sarà difficilissima perché entrambe le semifinaliste sono squadre forti. Dovremo mettere tanto cuore"

La Puliservice Reggio Calabria è la prima finalista della Coppa Calabria by Sensation “Memorial Sergio Sorrenti“. Nel suggestivo scenario del PalaCalafiore, la formazione reggina ha superato con un netto 3-0 il derby contro la New Teosidos, staccando il pass per l’atto conclusivo della competizione che si giocherà questa sera alle ore 20 nel medesimo impianto.

Una vittoria netta nel punteggio, ma tutt’altro che scontata contro una squadra, quella della New Teosidos di Mister Barone, che ha dato filo da torcere alle ragazze di mister Franco Giglietta, specialmente nella fase cruciale dell’incontro. La cornice di pubblico, numerosa e appassionata, ha reso l’atmosfera ancora più speciale, confermando il grande momento della pallavolo cittadina.

La finale, in programma questa sera intorno alle ore 20, dopo il match di Serie A3 maschile tra Domotek Volley e Aurispa Lecce, vedrà la Puliservice affrontare il fortissimo Rossano, in quella che si preannuncia una sfida di altissimo livello.

Mister Franco Giglietta, nel post-partita, ha analizzato la semifinale e le emozioni di una giornata speciale. Alla domanda sulla vittoria contro una rivista storica come la New Teosidos, ha commentato: “Sì, è stata, diciamo, non è stata una partita molto brillante, però dato l’importanza della posta in palio ci sta. Beh, noi sapevamo che la Teosidos avrebbe fatto bene come in effetti è stato, ma noi eravamo preparati anche a questo e bisogna considerare anche che l’impianto, giocare al PalaCalafiore, ha un tantino messo le ragazze in suggestione all’inizio. Però siamo state brave a recuperare poi strada facendo, infatti abbiamo chiuso. Secondo me, anche se il parziale è stato più alto, abbiamo giocato meglio il terzo degli altri due set“.

Entusiasta anche per la risposta del pubblico: “Sì, assolutamente. Siamo molto contenti dell’opportunità che ci ha dato la società di giocare al PalaCalafiore organizzando la Final Four. È veramente un altro appuntamento importante per la nostra città, a cui siamo tanto affezionati, e quindi è giusto che sia così. È un’esperienza veramente bella“.

Infine, un pensiero sul gruppo e sulla finale che attende: “È dall’inizio dell’anno che le ragazze si allenano bene, si allenano veramente con spirito di squadra. È chiaro che le più giovani magari hanno avuto meno possibilità di giocare, però tutte le volte che sono state chiamate in causa hanno fatto sempre bene e questo è uno dei punti di forza della nostra squadra“.

La regista Fiorini: “È stata una bella gara, molto difficile. Siamo partite tese, non abbiamo fatto il nostro gioco appieno, ma abbiamo combattuto. L’avversario era completo, esperto e difendeva tanto. Sono felice della prestazione: siamo state brave“.

Fondamentale la spinta del pubblico, che ha trasformato il PalaCalafiore in un piccolo catino bollente. “Il palazzetto era “stranamente” pieno – sorride Fiorini – anche se per quanto è grande non si percepisce subito l’affluenza. È stato un bellissimo segnale per la pallavolo regionale“.

Ora la finale contro Rossano. “Sarà difficilissima perché entrambe le semifinaliste sono squadre forti. Dovremo mettere tanto cuore. Il cammino in Serie A3 ci insegna a non mollare mai: dobbiamo crederci, con testa e cuore possiamo fare tutto“.

Stasera la Puliservice cerca l’ultimo passo verso il trofeo. Con Fiorini in regia e un gruppo che, come lei stessa ricorda, “ha imparato a non arrendersi mai”