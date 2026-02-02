La Puliservice Reggio Calabria non si ferma. Nava: ‘Niente è scontato, puntiamo in alto’

La macchina vincente della Puliservice Reggio Calabria di Mister Giglietta non conosce sosta. Al “Boccioni”, le ragazze amaranto hanno superato con un netto 3-0 il Campo Calabro, aggiungendo un altro tassello a un inizio di stagione dominante sia in campionato che in Coppa Calabria “Memorial Sorrenti”.

Una vittoria che arriva con l’autorità di chi sa di essere più forte, ma senza la minima sbavatura di presunzione. A confermarlo è una delle colonne della squadra, Ludmilla Nava, al termine dell’incontro.

Ludmilla, la Puliservice vince ancora 3-0. Che gara è stata? ”È stata una gara tranquilla e ci aspettavamo questo risultato, anche se comunque quando entriamo in campo non diamo nulla per scontato. Qualche cosa magari l’abbiamo sbagliata di troppo, forse nelle battute volevamo evitare qualche errore in meno. Per il resto però è andato tutto come previsto“.

Un percorso, quello della Puliservice, che sembra in discesa ma che all’interno del gruppo viene vissuto con la massima concentrazione. La squadra, infatti, sta brillando su entrambi i fronti.

Fin qui come sta andando il campionato? E in Coppa Calabria avete appena giocato la seconda gara contro Pizzo… ”Anche In Coppa è andata molto bene, da pronostico. Abbiamo rispettato il punteggio e ovviamente il percorso è ancora lungo. Ci aspetta adesso l’altra fase del girone, sia di coppa che di campionato“.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea. Con questa marcia, dove può arrivare questa Puliservice?

La risposta di Nava è chiara, ambiziosa, ma velata dalla saggezza di chi conosce la volubilità dello sport. ”Noi puntiamo di arrivare in alto. Poi ovviamente la palla è rotonda e finché l’arbitro non fischia l’ultimo punto non si può dire mai nulla. Però l’obiettivo è sempre quello: arrivare primi“.

Una dichiarazione di intenti che suona come un programma. La Puliservice Reggio Calabria, con il suo mix di talento, esperienza e umiltà, continua a navigare a vista d’obiettivo. La strada è ancora lunga, ma la rotta è già tracciata: dritta verso la vetta.