Puliservice: ufficiale l’arrivo della giovane centrale Rebecca Alvaro

Puliservice Volley Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ufficialità dell’ingaggio della giovane atleta Rebecca Alvaro, centrale classe 2009, che entra a far parte del roster della prima squadra guidata dal Mister Luciano Azzarà.

Rebecca rappresenta un profilo di grande prospettiva per il club, che continua a puntare con decisione sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Nonostante la giovane età, la nuova arrivata vanta già un percorso sportivo in costante crescita, che l’ha portata a maturare esperienze significative in campionati seniores.

Ha iniziato a giocare a pallavolo con la società Raffaele Battaglia nel 2023. Ho trascorso due anni giocando in under 16 e seconda divisione, per poi volare in amaranto alla Sportspecialist dove ha giocato in under 16 e prima divisione. Adesso il grande salto.

La società Puliservice dà il benvenuto a Rebecca, augurandole le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la nostra maglia.