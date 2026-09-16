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Puliservice: ufficiale l’arrivo della giovane centrale Rebecca Alvaro

La società accoglie con entusiasmo la classe 2009, pronta a dare il suo contributo nel reparto centrali per la stagione di Serie B

16 Settembre 2026 - 15:29 | Comunicato

Alvaro Puliservice

Puliservice Volley Reggio Calabria è lieta di annunciare l’ufficialità dell’ingaggio della giovane atleta Rebecca Alvaro, centrale classe 2009, che entra a far parte del roster della prima squadra guidata dal Mister Luciano Azzarà.
Rebecca rappresenta un profilo di grande prospettiva per il club, che continua a puntare con decisione sulla valorizzazione dei giovani talenti del territorio.

Nonostante la giovane età, la nuova arrivata vanta già un percorso sportivo in costante crescita, che l’ha portata a maturare esperienze significative in campionati seniores.
Ha iniziato a giocare a pallavolo con la società Raffaele Battaglia nel 2023. Ho trascorso due anni giocando in under 16 e seconda divisione, per poi volare in amaranto alla Sportspecialist dove ha giocato in under 16 e prima divisione. Adesso il grande salto.
La società Puliservice dà il benvenuto a Rebecca, augurandole le migliori soddisfazioni personali e di squadra con la nostra maglia.

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