Nuovo Lungomare di Punta Pellaro, ci siamo. Falcomatà: ‘Altro che California’

“Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo sul nuovo Lungomare di Punta Pellaro, la “punta” del continente europeo, dove c’è sempre vento e si vola sull’acqua con il kite”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà, con un post su Facebook, ha fatto il punto della situazione rispetto ai lavori sul Lungomare di Punta Pellaro.

“E proprio grazie alla buona programmazione dei fondi europei abbiamo realizzato questo nuovo spazio, il “parco del vento” appunto. Un’area giochi, un’area fitiness, un’ampia passeggiata, una pista ciclabile, una nuova illuminazione, un sistema di passerelle per rendere accessibile la spiaggia anche alle persone con disabilità, agli anziani e ai bimbi in passeggino, nuove docce pubbliche per la spiaggia, tre fontane decorative e tante tante nuove alberature.

Un nuovo parco, sulla stessa filosofia del Tempietto, che finalmente rende giustizia ad uno dei luoghi paesaggisticamente piu belli del nostro territorio.

Altro che California, altro che Miami, qui Pellaro beach, siamo quasi pronti”, ha concluso Falcomatà.