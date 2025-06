I Quartaumentata tornano a Reggio: parte il Tour 2025 ‘Amico Mio’

I Quartaumentata sono pronti a emozionare Reggio Calabria con la presentazione del loro Tour 2025 “AMICO MIO“, interamente dedicato al compianto bassista e co-fondatore Peppe Platani. L’appuntamento è per domenica 22 giugno 2025, alle ore 20:30, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni Pentimele di Reggio Calabria.

L’evento, a ingresso libero con posti a sedere, è un sentito tributo alla memoria di Peppe Platani e alla sua impronta indelebile nel sound della band. Sarà l’occasione per riabbracciare le sonorità uniche dei

Quartaumentata, un mix avvincente di tradizione calabrese, world music e pop, con quel tocco blues che è la loro firma distintiva.

Il concerto è organizzato dal Circolo Tennis Rocco Polimeni Pentimele Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione “Incontriamoci Sempre“. Radio Touring 104 è la radio partner ufficiale dell’evento.

“Questo tour e questa serata speciale sono il nostro modo per tenere vivo Peppe, per celebrare la sua musica e per condividere il suo spirito con tutti voi,” afferma la band.