‘Qui con me’: il reggino Triglia firma il videoclip della nuova canzone di Serena Brancale – VIDEO

Dopo "L'albero delle noci" di Brunori, il regista reggino torna a lavorare con un’artista in gara al Festival di Sanremo

25 Febbraio 2026 - 17:15 | di Redazione

videoclip serena brancale qui con me

C’è anche un pezzo di Reggio Calabria nel nuovo videoclip di Serena Brancale, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Qui con me”.

La regia porta la firma del reggino Giacomo Triglia, nome ormai affermato nel panorama musicale italiano.

“Qui con me”, un omaggio alle radici

Il video è stato girato tra i vicoli di Bari Vecchia. Un ritorno alle origini per l’artista pugliese, che sceglie il cuore della sua città per raccontare una storia intima.

“Qui con me” è una dedica alla madre, Maria De Filippis, scomparsa nel 2020 dopo una malattia. Una canzone personale, che parla di assenza, memoria e legame.

Triglia accompagna questo racconto con immagini essenziali. Strade strette, luce naturale, volti e dettagli che restituiscono autenticità. Nessun effetto superfluo. Solo emozione trattenuta.

Triglia e gli artisti di Sanremo

Per il regista reggino non è una novità lavorare con artisti legati a Sanremo.

Nel 2025 aveva firmato il videoclip de “L’albero delle noci” di Brunori Sas, altro nome passato dal palco dell’Ariston.

Nel suo curriculum compaiono anche collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti italiani: Luciano Ligabue, Jovanotti, J-Ax e Eros Ramazzotti.

Un percorso costruito negli anni, lontano dai riflettori ma dentro i progetti che contano.

Reggio dietro le quinte dell’Ariston

Anche quest’anno, mentre il Festival accende il palco dell’Ariston, Reggio Calabria è presente dietro le quinte.

Con Giacomo Triglia, che continua a firmare videoclip per artisti in gara e protagonisti della scena musicale italiana.

Un lavoro silenzioso, ma decisivo. Perché a Sanremo non conta solo chi canta. Conta anche chi racconta quelle canzoni con le immagini.

