Il regista reggino Giacomo Triglia firma il nuovo video di Eros Ramazzotti

Si intitola 'Il mio giorno preferito' il nuovo brano di Eros Ramazzotti. Da diversi anni, Triglia è uno dei registi più lodati a livello nazionale, un curriculum che comprende Jovanotti, Ligabue, J.Ax, Brunori e tanti altri

E’ uscito “Il mio giorno preferito (Mi día preferido)”, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale “Una storia importante World Tour”.



Il video è stato scritto e diretto dal regista reggino Giacomo Triglia. Da diversi anni, Triglia è uno dei registi più lodati a livello nazionale, un curriculum infinito testimonia la bontà del lavoro svolto.

Afterhours, Irene Grandi, Francesca Michielin, Zero Assoluto, Francesco Sarcina, Levante, Ligabue, J-Ax: sono soltanto alcuni nomi degli artisti con i quali Triglia ha collaborato negli ultimi anni. Diverso il discorso per Brunori Sas, oramai un amico sincero per il quale Triglia ha curato la realizzazione di numerosi videoclip, compreso l’ultimo ‘L’albero delle noci’, brano di successo presentato da Brunori a Sanremo 2025.

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA, si tratta di un brano pop dallo spirito contemporaneo, che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, “Il mio giorno preferito” è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.

Il video “Il mio giorno preferito” è accompagnato da un videoclip che è un mosaico di volti, gesti e sguardi che raccontano la musica di Eros attraverso un intreccio di emozioni diverse vissute, mentre il ritmo scorre in cuffia e ognuno è immerso nel proprio silenzio e nella propria storia, eppure parte di un respiro comune.