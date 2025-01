Reggio, raccolte firme di Fratelli d’Italia a sostegno delle Forze dell’Ordine

Il gazebo di fronte al teatro "Francesco Cilea" sarà un’occasione per dire basta alle aggressioni contro gli uomini dello Stato

Si terrà sabato 25 gennaio alle ore 17:30, di fronte al teatro “Francesco Cilea”, la raccolta firme organizzata da Fratelli d’Italia – Città di Reggio Calabria per sostenere le Forze dell’Ordine.

Un gazebo per ribadire il sostegno alle Forze dell’Ordine

Il gazebo sarà un’occasione per dire basta alle aggressioni contro gli uomini dello Stato, quotidianamente impegnati sul territorio locale e nazionale. Fratelli d’Italia vuole rimarcare la necessità di tutelare le Forze dell’Ordine affinché possano operare nelle migliori condizioni possibili.

Le proposte di Fratelli d’Italia per la sicurezza

Le proposte che Fratelli d’Italia sostiene con forza puntano a:

L’inasprimento delle pene per reati di resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale .

. L’istituzione del reato di rivolta in carcere .

. La definizione di maggiori strumenti di difesa e tutela legale per le Forze dell’Ordine.

Leggi anche

Un messaggio di fiducia e solidarietà

La sicurezza è una priorità assoluta per la comunità. Fratelli d’Italia si schiera dalla parte di chi ogni giorno rischia la propria vita per il bene del prossimo.

“Siamo certi che la stragrande maggioranza del popolo italiano ripone piena fiducia nelle Forze dell’Ordine e accorrerà in massa ai nostri gazebi, che saranno presenti in tutta Italia per apporre la propria firma”, dichiarano gli organizzatori.