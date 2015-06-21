‘Raccontami di un giorno perfetto’ di Jennifer Niven: romanzo indimenticabile

Jennifer Niven racconta la storia di due liceali, Finch e Violet, due protagonisti emblematici; lui con la reputazione dello schizzato che soffre di depressione, lei la sopravvissuta all’incidente in cui invece la sorella è morta. Non so se vi è mai capitato di cominciare un libro, leggere qualche pagina, posarlo e poi riprenderlo di nuovo, un po come un circolo vizioso; questo accade perché non si tratta di una di quelle storie da leggere tutta d’un fiato, pagina dopo pagina c’è bisogno di metabolizzare quello che succede; e se a primo impatto viene da pensare ad un libro per ragazzi, con lo scorrere dei capitoli scoprirete che la storia, con i suoi protagonisti e le loro parole, fanno ormai parte di voi.

Il titolo in lingua originale è “All the bright place” (tutti i luoghi luminosi) e questo libro è davvero un “luogo luminoso” per tutti gli amanti della letteratura, in quanto la Niven ha inserito all’interno della sua opera una tale quantità di citazioni di Calvino, ma soprattutto della Woolf, che non si può non rimaner folgorati davanti a tanta cultura.

“Raccontami di un giorno perfetto” ci mette davanti a realtà che spesso vorremmo non vedere, per questo un po’ lo si ama, un po’ lo si odia; lo definirei un po un pugno nello stomaco..ma bello da togliere il fiato!