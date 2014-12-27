Racconti dallo stretto: Workshop di fotografia del paesaggio con Filippo Romano a cura de “Il Cerchio dell’Immagine”

Racconti dallo Stretto è un progetto di ricerca nato nel 2013, durante una settimana di lavoro collettivo sotto la guida di Filippo Romano, all’interno della prima edizione del Festival di Fotografia La Misura del Paesaggio (www.lamisuradelpaesaggio.it). Il progetto si propone di creare un archivio visuale basato sulla ricerca dell’identità storica e contemporanea dell’area dello Stretto: ogni anno il racconto procederà indagando, attraverso le immagini dei partecipanti, peculiarità e trasformazioni del suo territorio.

Dopo il progetto portato a termine durante il 2013, Racconti dallo Stretto continua la sua indagine e torna con la seconda edizione de La Misura del Paesaggio.

Il workshop con Filippo Romano

Anche questo appuntamento prevede un workshop di fotografia del paesaggio con Filippo Romano. Dopo i reportage prodotti sul Porto di Saline e sulla doppia identità del paese di Roghudi, sarà la volta di indagare il singolare rapporto, unico nel suo genere, esistente tra la costa reggina e il territorio più interno.

Il workshop, in particolare, sarà una ricerca finalizzata alla definizione di un metodo di indagine fotografica sul territorio compreso nella vallata del Sant’Agata (comprendente i centri di Gallina, Puzzi, Armo, Cataforio, San Salvatore, Vinco, nel comune di Reggio Calabria, e Cardeto nella parte più interna e prossima al territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte)Ritratto ambientale e fotografia di paesaggio saranno l’inizio di un archivio imperniato sulla ricerca dell’identità contemporanea di quest’area calabrese. La forte identità storica dell’Area dello Stretto è oggi in bilico tra lo spopolamento e la fragile situazione economica calabrese. Si partirà proprio dalla storia per acquisire una consapevolezza di partenza sull’area oggetto di studio; si cercherà, nelle grandi campagne fotografiche sul paesaggio della storia della fotografia, di trovare gli esempi e gli spunti necessari per costruire un nostro racconto sul campo.

Come si svolge il workshop

Il workshop prevederà una prima parte teorica, con una lezione introduttiva, seguita da una lezione di carattere storico fotografico. Il resto delle giornate sarà invece dedicato interamente all’attività pratica per realizzare il progetto. I partecipanti svolgeranno un lavoro sul campo giornaliero, esplorando il territorio sia in maniera individuale che assieme al docente, che discuterà con i partecipanti, modalità e temi specifici da affrontare.

Alla fine di ogni giornata il materiale fotografico verrà esaminato in un lavoro di editing aperto, diretto dal docente, al quale dovranno essere presenti tutti i partecipanti al workshop.

È necessario che ogni iscritto abbia una propria macchina fotografica digitale. La dotazione di un computer portatile è consigliata.

Iscrizione e quota di partecipazione

La quota di iscrizione al workshop è di Euro 200 (euro 150 quota agevolata per gli studenti). La partecipazione al workshop è subordinata al tesseramento all’Associazione Il Cerchio dell’immagine, organizzatrice dell’evento. La quota associativa è di 30 euro e darà diritto al 10% di sconto su tutti gli eventi futuri.

Info: info@lamisuradelpaesaggio.itChiara Scali cell. 328 96 79 661Teodora Malavenda cell. 334 93 62 820

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