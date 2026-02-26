‘Racconto al femminile’: monologo teatrale al Museo diocesano di Reggio

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, domenica 8 marzo h 19,00 il Museo diocesano di Reggio Calabria accoglierà nei suoi spazi il monologo teatrale Racconto al femminile,testo inedito di Federico Vadalà ed Eleonora Lombardo.

Il monologo nasce dall’esigenza di raccontare e riaffermare la dignità e l’importanza della figura femminile nella nostra società.

È il flusso di coscienza della protagonista, in scena nei panni di una profetessa di un tempo antico, che attraverso un racconto intriso di sofferenza e carico del peso delle responsabilità, ci invita a disporci all’ascolto, liberi da ogni pregiudizio.

È la voce di monache, scrittrici, musiciste, naturaliste, filosofe, condottiere: donne che hanno svolto nei secoli un ruolo fondamentale, spesso silenzioso o trascurato, nella storia e nella missione della Chiesa.

Sabato 7 marzo h 9,00 e h 10,30 un’anteprima speciale del monologo sarà offerta ai ragazzi della Scuola Secondaria II grado.

L’evento, possibile grazie al contributo dell’8xmille alla Chiesa Cattolica, vedrà in scena Eleonora Lombardo con letture a cura di Federico Vadalà.

A ingresso gratuito, è richiesta la prenotazione contattando il n. 3387554386.