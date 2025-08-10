Radiologia di Polistena, Muraca: ‘Incomprensibile gestione dell’Asp, servono correttivi immediati’

“La situazione della Uoc di Radiologia dell’Ospedale di Polistena è ormai insostenibile e frutto di scelte organizzative incomprensibili da parte dell’Asp di Reggio Calabria”.

È la denuncia del consigliere regionale del Pd, Giovanni Muraca, che richiama l’attenzione sulla cronica carenza di personale e sull’ennesima occasione persa per rafforzare un reparto fondamentale per l’intero

comprensorio.

“L’Asp – spiega Muraca – ha richiamato in servizio tecnici radiologi da poco pensionati, tra cui due professionisti che avevano operato a Polistena. Invece di assegnarli al presidio che conoscono e dove sono più utili, ha chiesto loro di prestare servizio altrove. Uno ha accettato, l’altro, disponibile solo per Polistena, è stato lasciato a casa. Così si è rinunciato a una risorsa preziosa, senza alcuna motivazione plausibile, mentre il reparto continua a lavorare in condizioni di emergenza permanente”.

Carenze di organico e numeri del reparto

La Radiologia di Polistena, che nel 2024 ha effettuato circa 50.000 prestazioni, conta oggi solo 5 medici (incluso il primario), 2 infermieri e 14 tecnici radiologi, di cui uno in maternità, uno esentato dai turni notturni e due in gravidanza non sostituite nonostante le ripetute richieste del primario.

“In piena estate – aggiunge Muraca – i turni di ferie obbligatori e l’aumento dell’utenza aggravano ulteriormente il carico di lavoro, mettendo a rischio la tenuta del servizio e la qualità delle prestazioni”.

“Questo atteggiamento dell’Asp – conclude Muraca – sa di depotenziamento programmato, un accanimento incomprensibile verso un ospedale che rappresenta un presidio vitale per l’intera Piana di Gioia Tauro. È inaccettabile che, di fronte a dati e criticità così evidenti, non si adottino misure immediate di rafforzamento, a partire dalla sostituzione delle unità assenti e dall’assegnazione del personale disponibile proprio dove serve”.