A Reggio il Raduno Africa Twin: 40 moto in parata sul Lungomare, doppio tour fino a Gambarie – FOTO

Motoclub Africa Twin Italia, con Rocco Russo e Martino Moto, porta 68 partecipanti e 40 Africa Twin dall’Arena dello Stretto a Gambarie: doppio percorso stradale e offroad, pranzo all’AsproPark

Ieri, 21 settembre 2025, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ha ospitato il raduno del Motoclub Africa Twin Italia, organizzato dal responsabile regionale Rocco Russo con il supporto della concessionaria Honda Martino Moto di Reggio Calabria.

68 partecipanti in sella a 40 Africa Twin hanno sfilato sul Lungomare prima di partire in due gruppi verso l’Aspromonte. Rombo dei motori, foto sotto la stele, bandiere al vento e tanti curiosi: atmosfera semplice, genuina, da comunità che condivide la stessa passione per la leggendaria Africa Twin.

Due gruppi, due percorsi

Alla partenza sono stati formati due gruppi.

Stradale : dall’Arena lungo la SS18 fino a Bagnara, quindi risalita verso Sant’Eufemia d’Aspromonte e arrivo a Gambarie per il pranzo all’AsproPark.

: dall’Arena lungo la SS18 fino a Bagnara, quindi risalita verso Sant’Eufemia d’Aspromonte e arrivo a Gambarie per il pranzo all’AsproPark. Fuoristrada: 12 Africa Twin direzione Roccaforte del Greco, su sterrati polverosi e panorami sull’Aspromonte; ricongiungimento con il gruppo stradale per il pranzo all’AsproPark.

Passione, emozioni e sicurezza

Partenze scaglionate, andature controllate e staff dedicato hanno garantito ordine lungo tutto l’itinerario. Il cielo terso sullo Stretto e il verde dei boschi hanno fatto da cornice alla carovana. A fine giro, torta celebrativa e saluti tra amici vecchi e nuovi.

Una giornata che ha unito mare e montagna, turismo lento e rispetto dei luoghi, con un unica grande protagonista: la Honda Africa Twin.



