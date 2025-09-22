SportCity Day 2025: Reggio Calabria trasforma Piazza Duomo in una palestra a cielo aperto

Domenica 21 settembre l’Italia si è colorata di verde con lo SportCity Day 2025.

Una splendida giornata di sport nazionale che ha visto il coinvolgimento di oltre 150 città italiane e centinaia di migliaia di cittadini che hanno praticato l’attività motoria presso i propri territori. Un segnale unico, quello della fondazione Sportcity, che, attraverso la giornata dello “Sportcity day“, racconta l’impegno delle città aderenti verso uno stile di vita più attivo, sano e sostenibile.

Anche la città di Reggio Calabria, grazie al delegato Calabria di Sportcity, Giandomenico Stilo, per il terzo anno consecutivo, risponde presente sul territorio. L’evento si è svolto nella meravigliosa cornice di Piazza Duomo alla presenza di molte persone di tutte le fasce d’età.

Infatti, svariate sono state le attività che si sono susseguite: Pilates, spinning, corpo libero, total body, pattinaggio ed un percorso per i bambini. Inoltre, a sorpresa, si è registrato anche il saluto di una squadra di equitazione che, a cavallo di alcuni esemplari, sono andati a porgere il loro saluto. Soddisfatto e felice per la riuscita dell’evento e per il coinvolgimento delle centinaia di persone che hanno partecipato è proprio Giandomenico Stilo, il quale afferma che quest’importante risultato si è potuto raggiungere grazie alla sinergia delle istituzioni ed i partner coinvolti.

In particolare, afferma Stilo: “Ho avuto il grande piacere di avere accanto a me il Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, il Delegato Calabria di Sport e Salute, Walter Melacrino, l’assessore allo sport del Comune di Reggio Calabria, Giovanni Latella (il quale si è prodigato affinché l’evento si svolgesse a Piazza Duomo con il Patrocinio del Comune di RC), l’Ente di Promozione Sportiva ASI, con i rappresentanti nazionali, nella persona di Giuseppe Agliano e della Calabria con Giuseppe Melissi, il Polo di Studi E-campus di Reggio Calabria che dirigo da molti anni e Video Touring. L’evento, continua Giandomenico Stilo, quest’anno è andato oltre le aspettative. Piazza Duomo si è trasformata in una palestra a cielo aperto. Molte delle persone presenti erano dei passanti ed alcuni turisti stranieri che si sono uniti a tutti noi per celebrare lo sportcity dav, al fine di praticare una sana attività sportiva finalizzata al benessere dell’individuo. Ciò vuol dire che la gente avverte la forte necessità di fare sport e tutti noi operatori dobbiamo sempre farci trovare pronti affinché si combatta maggiormente la sedentarietà“. “Viva lo sport”.

