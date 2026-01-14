Raduno equestre a Gambarie d’Aspromonte: 100 cavalli a passeggio tra i boschi innevati – FOTO

100 cavalli e cavalieri provenienti dalla provincia di Reggio per valorizzare il paesaggio aspromontano grazie all'iniziativa del maneggio Asd Cavalieri d’Aspromonte

Domenica 11 gennaio 2026, a Gambarie d’Aspromonte si è svolto un raduno organizzato dal maneggio Asd Cavalieri d’Aspromonte in collaborazione con Dallas Ranch. L’evento ha visto la partecipazione di circa 100 cavalli e cavalieri provenienti dalla provincia di Reggio Calabria.

I partecipanti hanno percorso una passeggiata di circa 15 chilometri tra i boschi di Gambarie, approfittando del periodo in cui le montagne sono imbiancate dalla neve, che ha conferito un’atmosfera particolarmente suggestiva al tragitto.

L’iniziativa ha offerto un’occasione di aggregazione per gli appassionati di equitazione, permettendo loro di esplorare il territorio in modo diverso.

La passeggiata è stata un momento di socializzazione per i partecipanti, che hanno condiviso la passione per i cavalli e per la montagna, e un’opportunità per valorizzare il paesaggio aspromontano in un periodo dell’anno particolarmente suggestivo.

L’evento si è svolto in un clima di amicizia e partecipazione, senza particolari ambizioni se non quelle di stare insieme e godere delle bellezze naturali del territorio.