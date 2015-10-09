Raggiunti 4000 iscritti su Mebook!

Nato poco più di un anno fa, il social network della cultura Mebook raggiunge quota 4000 iscritti e amplia i servizi per autori, librerie e associazioni

Il social network della Cultura torna nuovamente in prima linea. Nato poco più di un anno, oggi raggiunge quota 4000 iscritti|

Negli ultimi anni il mondo dell’editoria ha conosciuto un significativo processo di trasformazione. L’oggetto libro è entrato nell’era della riproducibilità non più tecnica, ma digitale. Grazie ai media, il web, i social network, la scrittura ha invaso gli spazi umani molto più di quanto fosse riuscito a fare il libro tradizionale.

Osservando la situazione attuale di editori, librai, distributori e nuovi attori entrati nel mercato, come i self publishing, si arriva a descrivere come stia cambiando il panorama editoriale regionale ed italiano e quali nuove competenze sia utile acquisire per operare con successo nell’immediato futuro.

In questo contesto, si colloca la riflessione sull’impatto di Internet e del commercio elettronico sulla produzione e distribuzione del libro. In un percorso attraverso il mondo dell’editoria in rete e delle librerie virtuali, si arriva ad esplorare le altre e nuove sfide lanciate al mondo dell’editoria dall’era digitale, dagli e-book alla stampa digitale su richiesta.

Grazie a Salvatore Cucinotta, CEO fondatore e vice presidente ACF451, Gianni Vittorio, presidente ACF451 e Maurizio Caruso, scrittore ed editor ACF451, Mebook! continua la sua crescita offrendo così sempre più servizi per altrettanti utenti.

Sulla piattaforma web ci si può iscrivere gratuitamente, creando un proprio profilo personale. Eventi, Pagine, Gruppi di discussione, Video e novità: Audio Poesie, Interviste agli autori e Recensioni. Aperto anche ai centri culturali, librerie ed associazioni. Inoltre anche una bacheca dove poter condividere i propri contenuti e la possibilità di condividerli anche con gli altri principali social network.

Con la creazione di Concorsi inoltre la possibilità di far pubblicare gli scrittori con gli editori presenti su Mebook!

Partner di Mebook! è l ‘Associazione Culturale Fahrenheit 451 è una associazione socio-culturale senza fini di lucro, nata l’11 Aprile 2014 per volontà di un gruppo di giovani amici amanti della Cultura e dell’arte, desiderosi di diffondere la cultura nelle sue varie forme. Al fine di raggiungere gli obiettivi desiderati, la nostra associazione mira a promuovere spazi di aggregazione e di dialogo, oltre a collaborare con enti pubblici, privati e con associazioni aventi fini analoghi. Le nostre iniziative comprendono convegni, rassegne di cinema, eventi culturali, concorsi letterari, corsi, eventi ricreativi e sportivi, spettacoli ed attività di beneficenza.

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