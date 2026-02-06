City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Ragusa-Reggina: il dato attuale dei biglietti venduti nel settore ospiti

Costo del tagliando esagerato, gli ultras amaranto sono molto arrabbiati. Prevendita fiacca

06 Febbraio 2026 - 11:26 | Redazione

Tifosi Reggina a Vibo

Nel momento in cui è stata ufficializzata la prevendita dei biglietti nel settore ospiti, rabbiosa è stata la reazione dei tifosi amaranto rispetto al costo di un tagliando oggettivamente esagerato. 15,00 euro più i diritti di prevendita per la partita di un campionato dilettanti e uno spazio riservato che certamente non può essere definito di alto livello. Per Ragusa-Reggina sono 500 i posti a disposizione che con ogni probabilità non verranno interamente occupati visto che siamo a venerdi e la prevendita in questo momento segna 71 biglietti venduti.

Leggi anche

RegginaReggio Calabria Calcio