Ragusa-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un dubbio in attacco

La necessità di tornare al successo dopo il pareggio interno con il Savoia. La Reggina non avrà un compito semplice su un campo dove tutte le grandi di questo campionato hanno fatto enorme fatica. Il Ragusa è la squadra più giovane del girone, corre tanto e nonostante la classifica non esaltante, tra le compagini di coda è quella che ha subìto meno reti. Mister Torrisi dovrebbe andare verso la conferma in blocco dell’undici iniziale che si vede spesso ultimamente con l’eccezione rappresentata dal forfait di Di Grazia e quindi il dubbio sull’impiego di Edera o Palumbo.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Domenico Girasole, Distratto; Fofana, Laaribi; Ragusa, Mungo, Edera (Palumbo); Ferraro. All. Torrisi