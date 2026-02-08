Serie D: la stagione entra nel vivo. Il programma e la classifica
La Reggina impegnata in trasferta contro il Ragusa
08 Febbraio 2026 - 00:10 | Redazione
Cinque squadre nella parte alta della classifica racchiuse in tre punti. La capolista Nuova Igea torna a giocare in casa contro il Gela, stesso dicasi per l’Athletic Palermo che affronta il Milazzo, impegnata invece in trasferta la Reggina (a Ragusa) e anche la Nissa. Compito non semplice per il Savoia davanti al pubblico amico contro il Sambiase.
Il programma della giornata
Gelbison – Favara
Ragusa – Reggina
Vibonese – Nissa
Vigor Lamezia – Paternò
Athletic Palermo – Milazzo
Messina – Enna
Nuova Igea – Gela
Sancataldese – Acireale
Savoia – Sambiase
La classifica
- Nuova Igea 42
- Athletic Palermo 41
- Savoia 40
- Reggina 40
- Nissa 39
- Milazzo 35
- Gela 33
- Sambiase 32
- Gelbison 30
- Vibonese 26
- Vigor Lamezia 25
- Enna 24
- Ragusa 21
- Messina 21
- Sancataldese 20
- Acireale 20
- Favara 20
- Paternò 11