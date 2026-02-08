City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: la stagione entra nel vivo. Il programma e la classifica

La Reggina impegnata in trasferta contro il Ragusa

08 Febbraio 2026 - 00:10 | Redazione

Reggina Edera

Cinque squadre nella parte alta della classifica racchiuse in tre punti. La capolista Nuova Igea torna a giocare in casa contro il Gela, stesso dicasi per l’Athletic Palermo che affronta il Milazzo, impegnata invece in trasferta la Reggina (a Ragusa) e anche la Nissa. Compito non semplice per il Savoia davanti al pubblico amico contro il Sambiase.

Leggi anche

Il programma della giornata

Gelbison – Favara

Ragusa – Reggina

Vibonese – Nissa

Vigor Lamezia – Paternò

Athletic Palermo – Milazzo

Messina – Enna

Nuova Igea – Gela

Sancataldese – Acireale

Savoia – Sambiase

Leggi anche

La classifica

  1. Nuova Igea 42
  2. Athletic Palermo 41
  3. Savoia 40
  4. Reggina 40
  5. Nissa 39
  6. Milazzo 35
  7. Gela 33
  8. Sambiase 32
  9. Gelbison 30
  10. Vibonese 26
  11. Vigor Lamezia 25
  12. Enna 24
  13. Ragusa 21
  14. Messina 21
  15. Sancataldese 20
  16. Acireale 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 11

RegginaReggio Calabria Calcio