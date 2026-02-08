Ragusa-Reggina: dove e come vedere la partita degli amaranto
L'incontro nasconde parecchie insidie. Bisognerà elevare il tono agonistico
08 Febbraio 2026 - 00:30 | Redazione
Trasferta insidiosa per la Reggina che sull’ostico campo di Ragusa ha l’obbligo di tornare a conquistare tre punti pieni per continuare la sua scalata verso la parte più alta della classifica. Mister Torrisi ha già avvisato i suoi sulle difficoltà che il match può presentare ed è per questo che sul piano agonistico soprattutto, sarà necessaria una prestazione di livello.
Come e dove vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand