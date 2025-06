Reggio, omaggio della RAI a due giornalisti calabresi

Venerdì 27 giugno, alle ore 11,30, saranno intitolati due spazi dell’Ufficio RAI a Palazzo Campanella alla memoria dei giornalisti Franco Bruno e Pino Anfuso.

La decisione è stata assunta dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa calabrese e dai vertici regionali e nazionali della TGR RAI.

Il ricordo di Franco Bruno

Franco Bruno, giornalista di talento ed inviato speciale della RAI, ha caratterizzato il suo amore per la professione con attenti e profondi servizi giornalistici che oggi costituiscono un ricco patrimonio della storia e della cultura calabrese e meridionale.

L’eredità di Pino Anfuso

Pino Anfuso, giornalista e telecineoperatore, si è fatto apprezzare per capacità professionali e doti umane: si è distinto per la passione per la fotografia e le riprese televisive attraverso le quali ha messo abilmente in risalto le tante sfaccettature della società calabrese.

Le autorità presenti all’iniziativa

All’iniziativa, oltre al presidente Filippo Mancuso, parteciperanno la vice direttrice della TGR RAI Roberta Serdoz, il capo redattore della TGR Calabria Riccardo Giacoia ed il segretario dell’Usigrai Daniele Macheda.