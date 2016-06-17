Rainbow al TaorminaFilmFest con le nuove serie 2016

La content company di Iginio Straffi porta a Taormina le serie Regal Academy e Maggie & Bianca Fashion Friends, con proiezioni, parate e flashmob

Rainbow, la content company nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, sarà tra i protagonisti della 62ma edizione del “Taormina Film Fest” – su invito di Tiziana Rocca, General Manager del Taormina Film Fest – per presentare le due nuove produzioni 2016: la serie animata “Regal Academy” e il live action “Maggie & Bianca Fashion Friends“, entrambe nate dal genio e dall’estro creativo di Iginio Straffi – Presidente e Fondatore di Rainbow – e in collaborazione con Rai Fiction.

Regal Academy, la nuova serie animata

“Regal Academy” – che sarà in onda da settembre su RAI YOYO, dopo il successo dell’anteprima mondiale dei primi 5 episodi andati in onda a maggio sempre su RAI YOYO – è una serie di animazione dai toni molto ironici che rivisita le fiabe classiche e racconta le avventure di Rose Cenerentola: giovane studentessa della Regal Academy, scuola fondata dai grandi eroi delle favole che, ormai invecchiati, hanno creato un’accademia per futuri eroi.

“Maggie & Bianca Fashion Friends“, che andrà in onda su RAI GULP a settembre, è il primo progetto interamente in live action di Rainbow, dedicato alle pre-teen, che ruota introno ai mondi della moda e della musica. Una nuova serie incentrata sulla storia di Maggie e Bianca, due ragazze compagne di studi alla Fashion Academy di Milano – una delle più prestigiose scuole di moda a livello internazionale – che, nonostante le loro diversità, diventeranno grandi amiche.

Al “Taormina Film Fest”, l’appuntamento con le due nuove produzioni è il 17 e 18 giugno per due giorni di anteprime e di attività di intrattenimento che faranno vivere al pubblico presente tutte le emozioni e le atmosfere delle serie.

Venerdì 17 giugno, la giornata di Regal Academy

Venerdì 17 giugno sarà dedicato a “Regal Academy”: si inizierà alle ore 16:00, presso il Cinema Olimpia, con la proiezione di un episodio inedito della serie e di contenuti esclusivi per poi continuare con una parata dei cinque personaggi principali che dal Cinema Olimpia toccherà il Palazzo dei Congressi per arrivare sino alla piazzetta principale di Taormina. Il pomeriggio si chiuderà con una performance live a cura di Professione Musical – scuola che prepara professionisti del mondo del musical, partner di Rainbow per la promozione di Regal Academy – seguita da un momento di incontro con i fan, per scattare foto e ricevere autografi.

Per coronare la giornata è previsto anche uno spettacolo indimenticabile, presso il Teatro Antico. Alle ore 21:00 gli spettatori potranno assistere a una performance di Professione Musical dove gli artisti si ispireranno ai protagonisti di Regal Academy per dare vita a uno spettacolo che mixerà sapientemente pezzi recitati, cantati e ballati e entrare nella magia della Terra delle Favole.

Sabato 18 giugno sarà, invece, “Maggie & Bianca Fashion Friends” ad essere la protagonista della giornata con un appuntamento alle ore 20:00, presso il Palazzo dei Congressi, per la proiezione di un episodio in anteprima e di contenuti esclusivi. Inoltre, saranno presenti anche gli attori protagonisti – in qualità gli ospiti speciali della serata.

Anche per “Maggie & Bianca Fashion Friends” sono previste svariate attività di intrattenimento grazie a Drop Company di Monica Gocilli – realtà con oltre 20 anni di expertise nel mondo dell’entertainment – che è partner di Rainbow per il lancio della serie. La crew di ballerini professionisti “Alice and the Fashion Friends” – diretta da Alice Valentini, coreografa, cantante e performer specializzata nei vari stili della danza hip hop – si esibirà in una serie di flashmob a partire dalle 17:30, presso il Palazzo dei Congressi e poi lungo la via che porta alla piazzetta principale. Anche questa giornata si chiuderà con uno spettacolo live presso il Teatro Antico, alle ore 20:30, quando gli attori protagonisti apriranno la serata intrattenendo il pubblico con una performance live di canto e ballo sulle note delle canzoni della serie insieme ai professionisti di Drop Company che si esibiranno in uno show di danza che fonde hip hop, modern dance, danza acrobatica e breakdance per comunicare lo stile fresco, giovane e coinvolgente che caratterizza tutta le serie.

PROGRAMMA

Il programma di venerdì 17 giugno

Venerdì 17 giugno – “Regal Academy”:

Ore 16.00 – Proiezione “Regal Academy” – Cinema Olimpia (Via Di Giovanni, 8 – Taormina)

– Cinema Olimpia (Via Di Giovanni, 8 – Taormina) Ore 17.00 – Parata dei personaggi della serie – dal Cinema Olimpia al Palazzo dei Congressi fino alla piazzetta principale di Taormina (Piazza Vittorio Emanuele II, 7 – Taormina)

della serie – dal Cinema Olimpia al Palazzo dei Congressi fino alla piazzetta principale di Taormina (Piazza Vittorio Emanuele II, 7 – Taormina) Ore 17.20 – Street show a cura di Professione Musical

Ore 17.30 – Meet & greet

Ore 21.00 – Regal Musical Preview a cura di Professione Musical in apertura di serata – Teatro Antico

Il programma di sabato 18 giugno

Sabato 18 giugno – “Maggie&Bianca Fashion Friends”:

Ore 17.00 – Flashmob di “Alice and the Fashion Friends”- Palazzo dei Congressi

Ore 17.30 – Flashmob di “Alice and the Fashion Friends”- lungo la via che porta alla piazzetta

Ore 20.00 – Proiezione “Maggie&Bianca Fashion Friends” – Palazzo dei Congressi

Ore 20.30 – Performance del cast di Maggie&Bianca Fashion Friends e di “Alice and the Fashion Friends”- in apertura di serata al Teatro Antico

RAINBOW

Rainbow è una content company fondata nel 1995 per la realizzazione di produzioni animate e multimediali. Oggi è uno dei maggiori e riconosciuti studi di animazione a livello internazionale, primo in Europa. Rainbow ha assunto ancora di più una dimensione globale grazie ad una strategia di crescita e di sinergia industriale che ha portato all’acquisto di Bardel Entertainment Inc., prestigioso studio di animazione canadese. Rainbow è l’unica casa di produzione in Italia in grado di realizzare internamente tutte le fasi di produzione di un cartone animato. Conta attualmente più di 900 dipendenti, oltre ad un network di free-lance e di professionisti dell’animazione, che collabora costantemente con la società. Il quartier generale sede degli studios Rainbow si trova a Loreto, nelle Marche, così come le società controllate Tridimensional, casa editrice delle property del gruppo e la Witty Toys che si occupa della distribuzione internazionale dei giocattoli a marchio Winx. A Roma si trovano la Rainbow CGI, studio di animazione 3D nel quale vengono prodotti i lungometraggi del gruppo, la Rainbow Entertainment che produce fiction e live action e la società Rainbowland, detentrice di un’importante partecipazione nel parco tematico Rainbow Magicland. Rainbow Internazionale è, invece, la controllata asiatica del gruppo: con sede ad Hong Kong si occupa della produzione di giocattoli a marchio Winx (successivamente distribuiti dalla Witty Toys) e della promozione delle property del gruppo in Asia. Direttamente controllata da Rainbow CGI è la società Rainbow Academy, impegnata nella gestione di corsi di formazione di animazione cinematografica. Le property create e distribuite da Rainbow sono Winx Club, Mia and me, Regal Academy, Maggie & Bianca Fashion Friends, Huntik, PopPixie, Monster Allergy, Tommy & Oscar, Maya Fox e Gladiatori di Roma.