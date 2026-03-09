Incendio al Sunset di Palmi, Ranuccio: ‘Immagini che colpiscono profondamente’
"Dietro quella struttura ci sono lavoro, sacrifici e famiglie che oggi vedono andare in fumo anni di impegno. Alla proprietà e ai lavoratori va la mia sincera vicinanza" le parole di Ranuccio
09 Marzo 2026 - 08:00 | di Redazione
“Le immagini dell’incendio che ha devastato il Sunset Beach Club colpiscono profondamente”.
Inizia con queste parole il messaggio sui propri canali social di Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria e già sindaco di Palmi.
“Dietro quella struttura – prosegue Ranuccio – ci sono lavoro, sacrifici e famiglie che oggi vedono andare in fumo anni di impegno. Alla proprietà e ai lavoratori va la mia sincera vicinanza”.
“Sono certo che – conclude – con la forza e la determinazione che li hanno sempre contraddistinti, sapranno ripartire e che la nostra comunità saprà stringersi attorno a loro in questo momento così difficile”.
Intervistato ai microfoni di CityNow, Giuseppe Ranuccio ha affermato:
“Purtroppo una tristissima vicenda, per fortuna pare nessun danno a persone, nessun ferito, e questa è l’unica notizia positiva. Non si conoscono ancora le cause, non si sa nulla, sicuramente come già fatto in privato e in pubblico, tanta solidarietà e tanta vicinanza con l’auspicio che possano risollevarsi e riprendersi presto. Sono veramente dei gran bravi ragazzi, che hanno investito, hanno creato una gran bella realtà che attraeva i giovani da ogni parte della Calabria, e non solo. Quindi mando loro un forte abbraccio e la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità”.