Incendio al Sunset di Palmi, Ranuccio: ‘Immagini che colpiscono profondamente’

Inizia con queste parole il messaggio sui propri canali social di Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria e già sindaco di Palmi.

Intervistato ai microfoni di CityNow, Giuseppe Ranuccio ha affermato:

“Purtroppo una tristissima vicenda, per fortuna pare nessun danno a persone, nessun ferito, e questa è l’unica notizia positiva. Non si conoscono ancora le cause, non si sa nulla, sicuramente come già fatto in privato e in pubblico, tanta solidarietà e tanta vicinanza con l’auspicio che possano risollevarsi e riprendersi presto. Sono veramente dei gran bravi ragazzi, che hanno investito, hanno creato una gran bella realtà che attraeva i giovani da ogni parte della Calabria, e non solo. Quindi mando loro un forte abbraccio e la solidarietà e la vicinanza di tutta la comunità”.