Ravagnese, il Comitato di quartiere: ‘Non una porta d’ingresso ma una ferita per Reggio’ – FOTO

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato di Quartiere di Ravagnese – S. Elia – Saracinello di Reggio Calabria, che denuncia lo stato di abbandono ed incuria in cui i residenti sono costretti a vivere.

“Reggio Calabria è una città che custodisce ricchezze storiche, artistiche e paesaggistiche che il mondo intero ci invidia. Una città che si apre al Mediterraneo e che, grazie al suo aeroporto, dovrebbe accogliere viaggiatori dall’Italia e dall’estero con il volto dell’ospitalità e della bellezza.

Eppure, proprio nel quartiere che ospita l’aeroporto, Ravagnese, si consuma una contraddizione dolorosa.

Ravagnese, la porta d’ingresso che mostra il degrado

Il quartiere che dovrebbe essere il fiore all’occhiello della città versa in condizioni di grave abbandono:

Strade dissestate e reti idriche vetuste, con perdite ogni pochi metri.

e reti idriche vetuste, con perdite ogni pochi metri. Nessuno spazio per la socialità : mancano piazze, parchi giochi per bambini e luoghi di incontro per gli anziani.

: mancano piazze, parchi giochi per bambini e luoghi di incontro per gli anziani. La storica scuola Pythagoras , chiusa e dimenticata.

, chiusa e dimenticata. Mancanza di manutenzione del verde , che accentua il senso di abbandono.

, che accentua il senso di abbandono. La parrocchia costretta a lamentare l’assenza di spazi comunitari.

A ciò si aggiunge un problema ancora più grave: a poche decine di metri dalle abitazioni e dallo scalo aeroportuale, un depuratore malfunzionante diffonde cattivi odori che rendono impossibile persino aprire una finestra. Un pessimo biglietto da visita per chi arriva in città.

Patrimoni abbandonati

Il Palazzo del Cardinale Portanova , tesoro architettonico sopravvissuto al terremoto del 1908, giace nell’abbandono.

, tesoro architettonico sopravvissuto al terremoto del 1908, giace nell’abbandono. La palestra FIPAV, unico impianto di categoria della città, non è mai stata consegnata ed è già stata vandalizzata tre volte.

Così si presenta Ravagnese oggi: non come una porta d’ingresso accogliente, ma come una ferita aperta nel cuore della città.

Un grido d’allarme per la dignità della città

Questa non è una sterile lamentela, ma un atto d’amore per Reggio Calabria. La città non può permettersi di mostrarsi al mondo con il volto del degrado e dell’incuria.

Chiediamo:

Interventi concreti, rapidi e mirati .

. Dignità per Ravagnese .

. Rispetto per Reggio Calabria.

Non vogliamo che questa resti una voce isolata. Vogliamo che diventi un coro collettivo, affinché la città intera possa gridare insieme:

Ravagnese merita attenzione. Reggio Calabria merita dignità”.