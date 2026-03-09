Reggio, al via l’ultimo modulo del percorso RCEfficacy su competenze linguistiche e digitali

Volge al termine il progetto #RCEfficacy, l’ambizioso piano di formazione dei formatori promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. Mercoledì 11 marzo 2026, a partire dalle ore 14:30, si terrà il quinto e ultimo appuntamento del percorso, focalizzato sul ruolo strategico dell’apprendimento permanente per il rafforzamento della cittadinanza attiva.

Il focus del modulo conclusivo

Il modulo conclusivo, dal titolo “L’inglese come risorsa: competenze linguistiche e digital per favorire la partecipazione civica nella learning city”, esplorerà come la padronanza delle lingue straniere e l’utilizzo consapevole degli strumenti digitali siano motori indispensabili per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

L’incontro vedrà la partecipazione di relatrici di alto profilo accademico e professionale: la professoressa Raffaella Leproni dell’Università Roma Tre e Maria Cristina Bevilacqua, Ambasciatrice eTwinning.

Una città che apprende è una città che cresce insieme, la costruzione di competenze condivise e il dialogo interculturale sono gli elementi fondamentali per una comunità moderna e proiettata verso il futuro.

Con questa ultima tappa, il progetto #RCEfficacy si conferma un pilastro nel percorso di crescita della Città Metropolitana come “Learning City” d’eccellenza, capace di investire sul capitale umano per generare innovazione e coesione sociale.