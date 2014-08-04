RC. Mercoledì 6 la presentazione del libro “America amara” di Lucio Villari.

Mercoledì 6 Agosto 2014, alle ore 21.00, nel Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria presenta il volume di Lucio Villari “America amara” Storie e Miti a stelle e strisce – Salerno Editrice. Per l’occasione sarà presente l’Autore. Dopo il saluto di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, interverrà la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica – Università di Messina.

Con questo libro l’Autore rilegge alcune pagine della storia degli Stati Uniti tra passato e presente, con l’intenzione di identificare alcuni nodi essenziali del suo formarsi come nazione, del suo appartenere alle radici culturali dell’Europa, ma anche del suo negarsi a esse rinnovandosi e inventandosi come un mondo nuovo.

Lucio Villari, professore di Storia contemporanea nell’Università di Roma Tre, ha pubblicato volumi e saggi sulla storia dal Settecento al Novecento. Tra i più recenti La roulette del capitalismo (Einaudi 1999), L’insonnia del Novecento (Bruno Mondadori 2005), Le avventure di un capitano d’industria (Einaudi 2008), La rivoluzione francese raccontata da Lucio Villari (Laterza 2010), Bella e perduta, L’Italia del Risorgimento (Laterza 2010, Premio Benedetto Croce 2011) e Notturno italiano, L’esordio inquieto del Novecento (Laterza 2011). Per Machiavelli ha ricevuto il Premio Estense 2001).