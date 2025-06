Manipolazione mentale, Minasi presenta ddl in Senato: ‘Vuoto normativo di oltre 40 anni’

È stato presentato al Senato, su iniziativa della senatrice Tilde Minasi e con il sostegno delle colleghe Giulia Bongiorno ed Erika Stefani, un disegno di legge per introdurre nel codice penale il reato di “manipolazione mentale”.

L’obiettivo è colmare un vuoto normativo lasciato dal 1981, quando la Corte Costituzionale dichiarò l’incostituzionalità del reato di plagio, allora previsto dall’art. 603 c.p. Da allora, nessuna norma ha più tutelato chi subisce forme gravi di condizionamento psicologico.

La proposta, frutto della collaborazione con la senatrice Erika Stefani, introduce una nuova fattispecie penale:

Il DDL prevede anche:

Il DDL si allinea alle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, che invita da tempo i Paesi membri a dotarsi di strumenti adeguati contro i “culti distruttivi”.

Un supporto essenziale è arrivato dall’associazione Manisco World e dai professionisti Vincenzo Dionisi (avvocato) e Sergio Caruso (criminologo).

«Desidero ringraziare l’associazione Manisco World – conclude Minasi – in particolare la presidente Virginia Melissa Adamo. Hanno trasformato il dolore in consapevolezza, la denuncia in proposta concreta. È a figure come loro che la politica deve dare ascolto».