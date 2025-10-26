Calabria, Princi: ‘In Cittadella la presentazione del progetto sperimentale RECAPP CAL’

"Il progetto è stato ideato dalla Regione Calabria per ridurre i divari apprenditivi scolastici degli studenti calabresi" l'annuncio dell'europarlamentare

“Domani, lunedì 27 ottobre, alle ore 10:30, presso la Sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, sarà presentato il progetto sperimentale regionale ‘RECAPP CAL’, ideato dalla Regione Calabria per ridurre i divari apprenditivi scolastici degli studenti calabresi, implementando un nuovo approccio metodologico, didattico e motivazionale per affrontare con successo le prove Invalsi”.

Ad annunciarlo è l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, che già nel ruolo di vicepresidente regionale aveva ideato il progetto con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

È stata la stessa europarlamentare calabrese, che in rappresentanza della Regione continua a seguire il progetto nel comitato tecnico-scientifico, a informare, tramite l’USR, i 140 istituti calabresi coinvolti nella sperimentazione, che diventerà un laboratorio nazionale, prototipo da replicare nelle regioni caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti.

Il progetto RECAPP CAL, fortemente voluto dal Presidente Roberto Occhiuto e dall’On. Giusi Princi, vede coinvolti, quali partner, anche l’Ufficio scolastico regionale della Calabria (USR), il Sistema universitario calabrese (Unical, Magna Graecia e Mediterranea), l’Università Bocconi e Invalsi.

All’incontro di presentazione interverranno: il Direttore generale dell’USR, Dott.ssa Antonella Iunti; il Presidente dell’Invalsi Dott. Roberto Ricci; il Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Nicola Leone; il Rettore dell’Università Magna Graecia, Prof. Giovanni Cuda; il Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti; il Rettore dell’Università Bocconi Milano, Prof. Francesco Billari.