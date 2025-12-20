Reggio, un Natale di emozioni alla Ludoteca Girasole: il piccolo principe incanta grandi e piccini – FOTO

La magia del Natale ha fatto brillare il Cine Teatro Odeon, dove martedì 16 dicembre i bambini della Ludoteca Girasole, gestita dalla Cooperativa Libero Nocera, hanno emozionato il pubblico con una performance straordinaria del “Piccolo Principe”. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerose famiglie, ha regalato momenti di pura magia, facendo rivivere sul palco il celebre racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

L’emozione è stata palpabile quando i piccoli attori, con il loro talento e la loro innocenza, hanno portato in scena i personaggi dell’amato libro, trasmettendo il messaggio universale di amore, amicizia e ricerca del senso della vita. Una serata che ha coinvolto il cuore di grandi e piccini, unendo tutti nella celebrazione dei valori più profondi del Natale.

“Ogni anno cerchiamo di fare del Natale un’occasione speciale per i bambini che frequentano la nostra struttura. Quest’anno, abbiamo scelto il Piccolo Principe perché, attraverso le sue parole, possiamo trasmettere valori fondamentali come la curiosità, l’amore e il rispetto. È un momento che rimarrà nel cuore di tutti noi,” ha affermato Marianna La Serra, direttrice della Ludoteca Girasole. “Vedere i bambini impegnarsi con tanto entusiasmo e gioia è sempre una grande soddisfazione per noi educatori. Siamo felici di aver condiviso con le famiglie un evento che ha reso questo Natale ancora più speciale”.

L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di operatori e bambini, ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche una testimonianza dell’importanza del lavoro educativo e della comunità. Il successo dell’evento ha reso ancora più significativo il legame tra la Ludoteca Girasole e le famiglie di Reggio Calabria.

“La recita di Natale della Ludoteca Girasole rientra tra le attività socio-educative promosse dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune e rappresenta il frutto di un lavoro quotidiano svolto con competenza e dedizione dagli educatori, ai quali va il nostro ringraziamento – ha detto Gaetano Nucera, Presidente della Cooperativa Sociale Libero Nocera. Il loro impegno, fatto di attenzione, professionalità e cura delle relazioni, è ciò che consente di trasformare il gioco in un vero percorso di crescita e inclusione per i bambini e le loro famiglie”.