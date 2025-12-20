Redel, Cadeo: ‘Con il Monopoli è big match. Il pubblico la nostra arma in più’

"Hanno 10 giocatori che possono giocare in quintetto da tutte le parti, molti sono scesi dalla B1 o dalla A2"

Un big match a tutti gli effetti. Si gioca domenica alle 18:00 al PalaCalafiore, dove la Redel Reggio Calabria affronterà una delle squadre papabili per la promozione, il Monopoli. Alla vigilia dell’impegno, il coach della Viola, Giulio Cadeo, fa il punto sul momento della squadra e sulla sfida in arrivo.

“È una gara tostissima. Potenzialmente potrebbe considerarsi il big match assoluto di questo campionato. Per Monopoli, i nomi sono lì da vedere: hanno 10 giocatori che possono giocare in quintetto da tutte le parti, molti sono scesi dalla B1 o dalla A2. Non ci inventiamo niente. Diciamo che magari come partita della giornata può essere la più interessante. L’importante è arrivare nelle prime otto, perché, come abbiamo visto negli anni passati, bisogna essere a posto nei play-off”.

“Come stiamo? Ogni giorno abbiamo una sorpresa”, esordisce Cadeo con un sorriso. “Diciamo che alcuni ragazzi hanno potuto continuare a fare un lavoro di un certo tipo e stanno decisamente bene. Altri meno, altri sono fermi da parecchio tempo. Cerchiamo di migliorare giorno per giorno. Poi, dopo domenica, si lascia da parte tutto questo: chi entra in campo darà tutto, assolutamente. Probabilmente è la squadra che ha speso di più e che è più attrezzata per il tratto di categoria, ma il campionato ci insegna che è il parquet l’unico giudice”.

La partita di domenica scorsa a Rende.

“Giocare al PalaQuattromiglia è sempre qualcosa di imprevedibile. Siamo stati altalenanti, però siamo stati bravi a fare le cose giuste al momento giusto. La squadra, con le sue qualità, nei momenti importanti ha fatto le cose importanti”.

Cadeo fotografa un girone surriscaldato tra tanti cambi di allenatore: “Sta capitando sempre troppo spesso che ci sia tanta fretta, tanta fretta da arrivare. Abbiamo registrato quattro cambi allenatore nelle ultime due settimane, forse è un record dei gironi in Italia”.

In vista del clima natalizio, che tradizionalmente porta tanti fuorisede e tifosi al PalaCalafiore, Cadeo lancia un appello e una riflessione.

“Il pubblico in questo caso potrebbe essere realmente la carta in più per portare a casa due punti importantissimi. Dopo la partita di Ragusa abbiamo sentito un pubblico subito molto vicino, più caldo, e i ragazzi l’hanno percepito. Come al solito, dobbiamo essere noi a trascinare, a fare il primo passo verso il pubblico. Per divertirsi, la squadra deve essere prima di tutto generosa. Penso che il pubblico così competente apprezzi prima di tutto l’atteggiamento”.

Sulle condizioni di uno dei leader del club, l’ex di turno Vanni Laquintana, Cadeo è cauto ma ottimista.

“Sta recuperando più avanti rispetto a quelle che erano le previsioni. Lui è l’ex… se fosse per lui giocherebbe con una gamba sola”.

La sfida è lanciata. Domenica alle 18, al PalaCalafiore, la Redel Reggio Calabria cerca un colpo da big contro un Monopoli super attrezzato, in un clima che si annuncia già caldissimo.