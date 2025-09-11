Redel Viola a Messina per il test amichevole con la Virtus Ragusa
Il 15 settembre la presentazione ufficiale sul Lungomare della squadra neroarancio
11 Settembre 2025 - 11:57 | Comunicato Stampa
Il test amichevole con la Virtus Ragusa, in programma domani al PalaCalafiore, si svolgerà invece al Palasport “Primo Nebiolo” di Messina alle ore 18:00.
Gara a porte chiuse per inagibilità della tribuna
La tribuna dell’impianto non è agibile, per cui non sarà possibile l’ingresso ai tifosi delle due squadre.
Presentazione ufficiale della squadra sul Lungomare Falcomatà
Vi aspettiamo lunedì 15 settembre sul Lungomare Falcomatà alle ore 21:30 per la presentazione ufficiale della nostra squadra.