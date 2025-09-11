City Now

Redel Viola a Messina per il test amichevole con la Virtus Ragusa

Il 15 settembre la presentazione ufficiale sul Lungomare della squadra neroarancio

11 Settembre 2025 - 11:57 | Comunicato Stampa

Palasport

Il test amichevole con la Virtus Ragusa, in programma domani al PalaCalafiore, si svolgerà invece al Palasport “Primo Nebiolo” di Messina alle ore 18:00.

Gara a porte chiuse per inagibilità della tribuna

La tribuna dell’impianto non è agibile, per cui non sarà possibile l’ingresso ai tifosi delle due squadre.

Presentazione ufficiale della squadra sul Lungomare Falcomatà

Vi aspettiamo lunedì 15 settembre sul Lungomare Falcomatà alle ore 21:30 per la presentazione ufficiale della nostra squadra.

