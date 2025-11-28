Redel Viola, coach Rugolo: ‘Matera città di basket, sarà partita bella ma difficile’

Si avvicina un’importante sfida per la Redel Reggio Calabria, e l’assistant coach Giovanni Rugolo, non nasconde la difficoltà dell’impegno a Matera (dove ha anche giocato in passato); al tempo stesso c’è fiducia in un gruppo che sta lavorando bene.

Sul prossimo avversario Rugolo ha così commentato.

“Matera ha cambiato tanto dall’inizio dell’anno. Hanno messo dentro l’ex Ani, ed è una squadra con degli obiettivi ben precisi. Conosco abbastanza bene coach Miriello, è un allenatore che fa giocare a ritmi alti. È una squadra anche fisica composta da giocatori validi e hanno anche il miglior realizzatore del campionato. Simone Roberto è un giocatore completo, attacca, tira, quindi è una partita veramente difficile”.

Rugolo sottolinea anche il contesto caldo che accoglierà la sua squadra.

“È una città di basket, città appassionata e sarà una partita bella, ma al tempo stesso difficile. Giocano sul loro campo, sono reduci da due vittorie consecutive, l’ultima a Castellaneta, e troveremo pertanto un gruppo con grande entusiasmo”.

Dall’altra parte, la Redel sta trovando il suo passo. Un contributo importante arriva dal nuovo arrivato, Marco Laganà. Rugolo non ha dubbi sul suo impatto.

Leggi anche