Redel Viola, test contro Catanzaro. Cadeo elogia i suoi: ‘Sappiamo cosa stiamo facendo’
Soddisfatto il coach neroarancio. All’orizzonte un nuovo test, stavolta contro Ragusa
03 Settembre 2025 - 18:15 | Comunicato Stampa
Al PalaPulerà di Catanzaro la Redel Reggio Calabria ha sostenuto un altro test in avvicinamento al campionato. Ancora una volta soddisfatto coach Giulio Cadeo, che analizza l’operato dei suoi.
“È un momento particolare perché le squadre che stanno lavorando con dei carichi importanti. Dal canto nostro sappiamo cosa stiamo facendo e non guardiamo la singola amichevole, ma ciò che seguirà. Laquintana? Nulla di che. Piccolo sovraccarico muscolare che si risolverà con un paio di gironi di riposo”.
All’orizzonte un nuovo test, stavolta contro Ragusa.
“Un’altra squadra costruita bene e queste partite sono importanti per capire anche il livello del campionato, tenuto conto che ancora nessuna compagine è al top della forma. Indubbiamente le caratteristiche dei singoli emergono comunque… Questi test sono stimolanti anche per i ragazzi che dopo tanta fatica in allenamento, possono concretizzare il lavoro giocando, anche con un pizzico di divertimento”.