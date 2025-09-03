Redel Viola, test contro Catanzaro. Cadeo elogia i suoi: ‘Sappiamo cosa stiamo facendo’

Al PalaPulerà di Catanzaro la Redel Reggio Calabria ha sostenuto un altro test in avvicinamento al campionato. Ancora una volta soddisfatto coach Giulio Cadeo, che analizza l’operato dei suoi.

“È un momento particolare perché le squadre che stanno lavorando con dei carichi importanti. Dal canto nostro sappiamo cosa stiamo facendo e non guardiamo la singola amichevole, ma ciò che seguirà. Laquintana? Nulla di che. Piccolo sovraccarico muscolare che si risolverà con un paio di gironi di riposo”.