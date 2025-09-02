Redel Viola, coach Cotroneo: ‘Lavorare senza bruciare le tappe’

Buon test domenica mattina al PalaBoccioni per la Redel Reggio Calabria, in fase di avvicinamento al campionato che prenderà il via il 27 settembre, sul parquet del Brindisi.

Le parole di Giuseppe Cotroneo, assistant-coach, che fa il punto della situazione: si punta sul lavoro e sui giovani. Tante ambizioni, un progetto solido e la consapevolezza che questa è la strada giusta.

“Ricevuta la chiamata della Viola sia Vincenzo Meduri che coach Cadeo che mi hanno illustrato il progetto, è stato molto facile convincermi. Abbiamo tante ambizioni sia sulla prima squadra sia sul settore giovanile. Con i coach Cadeo e Lovino ci siamo trovati subito bene e stiamo cercando di dividerci i compiti, lavorando in piena armonia. Vincenzo è un ragazzo eccezionale, è un allenatore preparatissimo. Su Giulio non spetta a me dire quanto sia preparato tecnicamente ed è una grande fortuna averlo qui anche dal punto di vista umano”.