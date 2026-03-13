Redel Viola, Laganà: ‘A Ragusa per vincere e dimostrare chi siamo’

Archiviato il successo di giovedì scorso contro Corato e sfruttato il meritato weekend di riposo, la Redel Reggio Calabria è già tornata al lavoro con la mente rivolta al big-match di domenica prossima. Sul parquet del PalaPadua, infatti, andrà in scena la sfida al vertice del campionato di Serie B Interregionale contro la Virtus Ragusa, diretta concorrente insieme all’altra capolista il Matera.

A presentare questa attesissima gara è stato il cestista reggino, Marco Laganà, intervenuto ai canali ufficiali del club. Laganà ha fatto il punto sulla condizione del gruppo e sull’importanza di uno scontro che vale doppio.

“Siamo le due prime in classifica insieme a Matera, quindi sarà uno scontro diretto fondamentale. Il nostro obiettivo è chiaro: andiamo a Ragusa per vincere. Dobbiamo dimostrare che quanto fatto finora non è frutto di un entusiasmo passeggero, ma della consapevolezza che questa squadra è forte e sa giocare a pallacanestro”.

Le difficoltà incontrate e gli ostacoli da superare

Laganà ha poi analizzato le insidie di questo finale di stagione, soffermandosi sulle difficoltà incontrate contro squadre sulla carta meno quotate, come Mola e la stessa Corato.

“Mancano tre mesi e tutte le squadre hanno obiettivi da raggiungere. Chi lotta per salvarsi viene qui senza nulla da perdere e gioca con grande agonismo, come ha fatto bene il Corato giovedì scorso”.

Essere in vetta alla classifica, però, cambia la prospettiva.