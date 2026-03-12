Redel a Ragusa per il Big Match: il punto con coach Cadeo sulla sfida al vertice

"Stiamo discretamente. Ci stiamo allenando quasi al completo. Saranno la parte emotiva e l’intensità a cambiare l’esito della partita" l'analisi di Cadeo

Il momento clou della stagione è arrivato. La Redel Reggio Calabria si prepara ad affrontare una settimana cruciale per le proprie ambizioni a partire dalla sfida di domenica contro la Virtus Ragusa, diretta concorrente per la vetta della classifica. A fare il punto ai microfoni dell’ufficio stampa coach Giulio Cadeo, intervenuto alla vigilia della trasferta siciliana.

L’allenatore neroarancio ha esordito parlando dell’entusiasmo che circonda la squadra, sottolineando il calore dei tifosi neroarancio:

“Serve il massimo calore e vicinanza, anche in trasferta si inizia a fare veramente sul serio”.

La condizione del gruppo

Sulla condizione fisica del gruppo, Cadeo si è mostrato soddisfatto:

“Direi che stiamo discretamente. Ci stiamo allenando quasi al completo, sostanzialmente non ci possiamo lamentare, cambieremo un po’ il modo e le tempistiche di allenarci perché siamo arrivati nel momento più importante. Vogliamo essere nelle migliori condizioni possibili non solo per queste tre partite toste, ma anche per il prosieguo della stagione”.

Coach Cadeo cosa serve per tornare ad essere dominanti?

“La ricetta che conosco è sempre quella, dobbiamo metterci in testa che mancano solo tre mesi alla fine. Dobbiamo switchare in allenamento per portare quello che facciamo durante la settimana anche in partita, la materia prima della qualità c’è. Poi è anche la chimica e ci sono ovviamente gli avversari”.

L’analisi della Virtus Ragusa

La testa è già proiettata alla difficile trasferta di Ragusa.

“Che squadra è la Virtus Ragusa? È quella dell’andata, non ha cambiato praticamente niente. È una squadra forte, se è prima con noi in classifica questo l’ha dimostrato per diversi mesi. È completa in tutti i ruoli e lotta per vincere”, ha analizzato Cadeo.

Secondo il coach, la partita si deciderà su dettagli sottili:

“La parte tattica sarà importante, perché ci sono caratteristiche evidenti per entrambe. Ma saranno la parte emotiva e l’intensità a cambiare l’esito della partita”.

Nonostante la posta in palio e la possibilità di guardare alla classifica, Cadeo predica massima concentrazione sul presente:

