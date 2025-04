Play-In Gold: la capolista Monopoli espugna il Palacalafiore, Milazzo insegue. Classifica e risultati

Si è giocata oggi l’11ª giornata della fase a orologio del campionato di Serie B Interregionale, divisioni H e G.

Al Palacalafiore di Reggio Calabria si gioca un match cruciale che vede la Redel Viola contro la capolista Manelli Basket Monopoli. Avvio bruciante degli ospiti con i neroarancio che non riescono ad entrare in partita per la prima metà di gara. La Viola prova a reagire nel terzo quarto ma il tentativo di rimonta fallisce sotto i colpi di Aguzzoli e compagni. L’ennesima sconfitta casalinga dei neroarancio mette adesso in discussione l’accesso ai playoff.

Sugli altri campi, vittoria preziosa della Basket School Messina che in casa ha la meglio su Bari e sogna ancora un biglietto per la fase successiva.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 11ª giornata

Basket School Messina – Tecnoeleva Adria Bari 65-57

Svincolati Milazzo – Dinamo Basket Brindisi 89-80

Siaz Piazza Armerina – DAI Optical Molfetta 91-81

Redel Viola – Manelli Basket Monopoli 65-83

Virtus Matera – Felice Scandone Avellino (domani ore 19.30)

Angri Pallacanestro – Lions Bisceglie (domani ore 20.30)

Classifica Play-In Gold

Manelli Basket Monopoli 30

Svincolati Milazzo 28

Siaz Piazza Armerina 26

Angri Pallacanestro 24*

Redel Viola 22

Felice Scandone Avellino 20*

Lions Bisceglie 20*

Virtus Matera 20*

Basket School Messina 20

DAI Optical Molfetta 16

Dinamo Basket Brindisi 12

Tecnoeleva Adria Bari 10



*Una partita in meno

Prossimo Turno

Felice Scandone Avellino – Redel Viola

Manelli Basket Monopoli – Svincolati Milazzo

Dinamo Basket Brindisi – Angri Pallacanestro

DAI Optical Molfetta – Basket School Messina

Tecnoeleva Adria Bari – Siaz Piazza Armerina

Lions Bisceglie – Virtus Matera